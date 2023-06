BRANDmate 2023: l'evento di networking B2B stabilisce nuovi standard

NORIMBERGA, Germania, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Atmosfera esuberante, ospiti ed espositori entusiasti, conversazioni stimolanti e networking fino a notte fonda: la seconda edizione di BRANDmate ha stabilito nuovi standard quale evento e festival del marchio per cooperazioni, partnership e licenze. Più di 750 partecipanti, provenienti da circa 330 aziende, si sono riuniti a Offenbach il 21 e 22 giugno per un incontro di prim'ordine ed hanno utilizzato l'evento come piattaforma intersettoriale per lo scambio e il networking. Che si sia trattato di proprietari di marchi o licenziatari, di vendita al dettaglio o di marketing, grazie alla funzione di matchmaking sul sito web dell'evento, tutti i partecipanti hanno potuto, prima dell'evento, mettersi in contatto tra loro ed hanno organizzato più di 2.800 appuntamenti di speed dating. Al BRANDmate si sono poi incontrati di persona, hanno scambiato idee in un'atmosfera rilassata ed hanno sviluppato nuove idee commerciali. Alla festa ufficiale BRANDmate di mercoledì sera, gli ospiti hanno concluso la prima giornata con una band dal vivo, DJ, buffet e bevande.

Marchi forti in loco

"Il BRANDmate di quest'anno ha superato tutte le nostre aspettative: insieme agli espositori e agli ospiti abbiamo celebrato un vero e proprio festival del marchio!", afferma entusiasta Eva Stemmer, organizzatrice del BRANDmate e amministratore delegato di BRANDmate GmbH. "La passione collettiva per i marchi, le licenze e le cooperazioni è ciò che rende BRANDmate così speciale. L'energia e l'entusiasmo che si sono percepiti in questi due giorni a Offenbach sono la migliore prova che stiamo dando un contributo importante al networking del nostro settore." Nell'area Brand Experience, gli espositori si sono presentati e hanno celebrato il BRANDmate con showroom unici, walking acts, promozioni speciali e happy hours. L'evento di quest'anno si è concentrato sui settori Gaming & e-Sports, Food & Beverage, Home & Living ed anche sport, oltre ai settori già noti Entertainment, Toys e PBS. Tra gli espositori c'erano aziende di intrattenimento tedesche ed internazionali come Super RTL, Warner Bros, NBC Universal, Paramount, WDR mediagroup e rbb. Hanno partecipato anche Mattel e Hasbro, giganti del giocattolo, ma anche i marchi sportivi BVB e Eintracht Frankfurt, il club di e-sport Eintracht Spandau e le case editrici Burda Licensing, Jahreszeitenverlag e Carlsen Verlag. Marchi del settore alimentare come Jokolade e KoRo o del settore Home & Living come Koziol, IBENA Textile e Carrera hanno completato l'offerta.

Relatori di spicco

Su tre palchi, numerosi relatori hanno condiviso le loro competenze e fornito spunti di riflessione sulle tendenze attuali e future. Tra gli altri, Maura Regan (Presidente di Licensing International), Carolin Stüdemann (amministratore delegato di Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.), Jakob Neise (Co-CEO e Co-fondatore di PLAY THE HYPE), Linda Häusler (Senior Project Manager, Podstars by OMR), Johann Lafer (cuoco, rappresentante di marchio e di marchi vari), Dorjee Lhamo Gerhard (Concept Copy, Jung von Matt NERD) e Sven Göth (CEO Futuriser, Business Futurist & Keynote Speaker). Il "panettiere di Wacken" e "Baker of the Year" Axel Schmitt ha presentato la sua abilità artigianale nella cucina da eventi, appositamente allestita.

"È fantastico vedere come i diversi settori si siano riuniti a Offenbach per generare idee e creare business comuni", riassume Christian Ulrich, amministratore delegato di BRANDmate GmbH e portavoce del Consiglio di amministrazione della Spielwarenmesse eG. "È l'impegno di tutti i partecipanti che rende BRANDmate ciò che è: un evento vivace, innovativo e stimolante che definisce gli standard." La prossima edizione si terrà il 19 e 20 giugno 2024.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG è l'organizzatrice di fiere e fornitrice di servizi di marketing per l'industria del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. L'azienda, con sede a Norimberga, organizza la Spielwarenmesse® di Norimberga, leader a livello mondiale, integrata dall'offerta costituita dalla Spielwarenmesse® Digital. La gamma completa comprende anche le Internationale Spieltage SPIEL a Essen, la Kids India a Mumbai e l'Insights-X a Norimberga. Il tema delle licenze e delle partnership viene ampliato da BRANDmate a Offenbach. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche campagne di promozione ed il programma fieristico internazionaleWorld of Toys by Spielwarenmesse eG, che porta i produttori, con partecipazioni congiunte, alle fiere in Asia e negli Stati Uniti. Spielwarenmesse eG è rappresentata in tutto il mondo da agenti in oltre 90 Paesi. Inoltre, le filiali Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. sono responsabili per la Repubblica Popolare Cinese e Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l'India. La filiale Die roten Reiter GmbH, con sede a Norimberga, opera come agenzia di comunicazione per l'industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo aziendale completo di Spielwarenmesse eG è disponibile su Internet all'indirizzo www.spielwarenmesse-eg.com.

BRANDmate

BRANDmate è un evento di networking B2B per la cooperazione tra marchi, le partnership e le licenze con l'obiettivo di far incontrare aziende, marchi e potenziali partner di cooperazione in tutti i settori. BRANDmate si svolgerà il 19 e 20 giugno 2024 nell'off-location Fredenhagen, uno stabilimento industriale dismesso per la costruzione di acciaio su 7.400 m², a Offenbach, vicino a Francoforte. BRANDmate GmbH è responsabile dell'evento.

