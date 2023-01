Brasile, assalto al Congresso: supporter Bolsonaro invadono Parlamento - Video

Un folla di sostenitori dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha assaltato il palazzo del Congresso a Brasilia. La polizia, schierata a difesa della sede istituzionale, ha lanciato lacrimogeni, ma non è riuscita ad evitare l'avanzata della folla.

Secondo quanto riportano i media brasiliani, i manifestanti hanno forzato il cordone di polizia e sono riusciti a irrompere nel palazzo. Il caos nel paese deriva dal mancato riconoscimento della vittoria di Lula alle elezioni presidenziali. L'assalto ricorda quello subito dal Congresso americano dopo la vittoria di Joe Biden su Donald Trump il 6 gennaio 2021.

BREAKING: Bolsonaro supporters have stormed the National Congress in Brazil.



There are reports that protesters have also broken into the Presidential residence, Planalto Palace, and the Supreme Federal Court.



