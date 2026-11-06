Brasile e Serbia dopo il voto: gli equilibri parlamentari e le prospettive di governo

Le elezioni del 25 ottobre hanno prodotto esiti diversi in Brasile e in Serbia. In Brasile, la rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva si accompagna al rafforzamento parlamentare del Partito Liberale, principale forza di opposizione. In Serbia, la vittoria della Lista Studentesca apre invece una fase di alternanza dopo il lungo predominio del Partito progressista serbo (SNS) di Aleksandar Vučić. In Brasile, Lula ha vinto il ballottaggio con il 51,79% dei voti validi, contro il 48,21% di Flávio Bolsonaro, secondo i risultati del Tribunale superiore elettorale. Il voto conferma una divisione marcata dell’elettorato e non consegna al presidente una maggioranza parlamentare. Nelle elezioni legislative del 4 ottobre, il Partito Liberale ha eletto 121 deputati e 19 senatori: quest’ultimo dato si riferisce ai nuovi eletti, non alla consistenza complessiva del gruppo al Senato. La vittoria presidenziale e la crescita del Partito dei Lavoratori non si sono tuttavia tradotte nel controllo del Congresso. Per Lula, la possibilità di attuare il programma dipenderà quindi dalla capacità di negoziare sostegni anche al di fuori della propria coalizione. In Serbia, la Lista Studentesca ha ottenuto la maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale, mentre Vučić ha riconosciuto la sconfitta della propria coalizione. Il movimento che sostiene la lista si è sviluppato a partire dalle proteste seguite al crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, nel novembre 2024, concentrando la mobilitazione sulla richiesta di responsabilità, trasparenza e contrasto alla corruzione. Il risultato interrompe il predominio parlamentare dell’SNS; la fase successiva sarà segnata dalla formazione del governo e dalla definizione delle misure con cui tradurre queste richieste in interventi istituzionali. Sul piano internazionale, il cambiamento di maggioranza potrebbe favorire una ripresa del confronto con Bruxelles, ma non implica un’accelerazione automatica dell’adesione all’Ue né un allontanamento già definito da Russia e Cina. Il programma della Lista Studentesca si è concentrato soprattutto sulle questioni interne e sullo Stato di diritto, ma le prospettive europee della Serbia andranno valutate sulla base delle riforme e degli orientamenti effettivi del nuovo esecutivo.