Brasile, Federcalcio: "No a uso maglia Selecao per atti antidemocratici"

La Cbf: "La maglia della nazionale brasiliana è un simbolo della gioia del nostro popolo" da usare "per unire e non per dividere"

La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha contestato l'uso "in atti antidemocratici e vandalici" della maglia della Selecao, indossata ieri da molti manifestanti pro-Bolsonaro nell'assalto ai centri del potere a Brasilia.

"La maglia della nazionale brasiliana è un simbolo della gioia del nostro popolo. È per rallegrare e amare il Paese", si legge in una nota della Cbf, che si definisce "un'entità apartitica e democratica" e incoraggia a usare la maglia "per unire e non per dividere i brasiliani".