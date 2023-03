Brasile: la nuova frontiera del mondo del vino

Il Brasile si affaccia sul mercato internazionale come un paese dalle grandi opportunità. Lo raccontiamo con Sebastiano Bazzano, fondatore del progetto B.Connected, società di consulenza partner in export management, per conoscerne limiti e vantaggi tra import, dazi doganali e settore legislativo.

Wine Market è la nuova rubrica di Vendemmie in collaborazione con B.Connected your partner in Export Management, un progetto di Sebastiano Bazzano, per conoscere la capillarità degli scambi commerciali, osservarne i cambiamenti, essere informati sulle possibilità di sviluppo economico sui mercati esteri, approcciare quelli emergenti e accompagnarvi alla scoperta di quelli più rilevanti.

Con una superficie di 8.516.000 km² e una popolazione di 213,7 milioni di abitanti, il Brasile è il 14° mercato del vino più attraente a livello globale, +12 posizioni rispetto al 2020. Secondo l’ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dopo la stagnazione degli anni ’90, il Brasile lo scorso decennio è tornato a crescere grazie all’espansione della forza lavoro e della domanda estera. La ritrovata crescita e le politiche sociali attuate dai governi hanno favorito l’impressionante risultato di dimezzare il tasso di povertà e ridurre notevolmente le disparità sociali attraverso il sostegno ai redditi più bassi e l’accesso all’istruzione. Tuttavia nell’ultimo quinquennio, diminuite le favorevoli condizioni che ne avevano promosso il progresso, sono riemersi i nodi strutturali dell’economia brasiliana: la produttività stagnante e il modesto grado di connessione con il resto del mondo hanno frenato in parte lo sviluppo. Sebbene in una condizione economica e geo-demografica difficile, il Brasile offre comunque diverse e interessanti opportunità.

“Il Brasile è senza dubbio un mercato in crescita – dichiara Sebastiano Bazzano - dove l’Italia figura come paese comprimario. Deteniamo quote di mercato piuttosto basse ma con ampi margini di crescita. La partita la si gioca soprattutto sui vini spumante e i rosati. L’import totale degli spumanti è di 22 milioni di euro, 11 milioni di euro per lo Champagne; segue il Cava spagnolo. L’Italia contrariamente a quanto si può immaginare rimane a distanza sia che si parli di Prosecco che in generale di metodo classico”.

