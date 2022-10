Brasile, Lula eletto presidente

"Hanno cercato di seppellirmi vivo ma sono risolto, governerò per tutti i brasiliani", ha detto nel suo primo discorso dopo l'elezione.

Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto le elezioni presidenziali 2022 superando il presidente uscente Jair Bolsonaro alla fine di un lungo testa a testa. Lula, che diventa presidente per la terza volta, si è affermato con il 50,9% dei voti in suo favore contro il 49,1% ottenuto dal capo di Stato uscente. "Hanno cercato di seppellirmi vivo ma sono risolto, governerò per tutti i brasiliani", ha detto nel suo primo discorso dopo l'elezione.