Brasile, migliaia in strada per chiedere impeachment Bolsonaro

Migliaia di persone sono scese in strada in tutto il Brasile per protestare contro la gestione della pandemia da parte del governo, chiedendo l'impeachment del presidente Jair Bolsonaro, più vaccini e più aiuti economici. Le manifestazioni, organizzate dai sindacati e da varie sigle di sinistra, hanno avuto luogo in almeno 13 capitali provinciali, comprese Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

Una commissione parlamentare sta attualmente investigando sulla gestione della crisi da parte del presidente Bolsonaro, che fin dall'inizio della pandemia ha minimizzato la gravità del virus e non ha voluto imporre restrizioni.

Nel frattempo, le autorità sanitarie hanno registrato oltre 108mila nuovi casi di Covid-19, dopo che lo stato meridionale di Rio Grande ha provveduto ad un riconteggio dei propri dati nell'arco degli ultimi 500 giorni, riportando in un'unica soluzione 64mila nuove infezioni. Il dato precedente a livello nazionale aveva riportato circa 50mila nuovi contagi.