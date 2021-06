Brave Kid sbarca online e aggiunge MM6 Maison Margiela a portfolio marchi

Brave Kid, azienda del gruppo Otb, leader nella ricerca e sviluppo prodotto, produzione e distribuzione di abbigliamento e accessori per bambini, sbarca online con il suo negozio multimarca, aggiungendo la linea MM6 Maison Margiela al suo portfolio di marchi in licenza. "Ci stavamo pensando da un po' e ora i tempi sono maturi - spiega all'Adnkronos Germano Ferraro, ceo di Brave Kid -. Lavoriamo già con tutti gli e-commerce e i retailers specializzati bambino e abbiamo pensato di fare il nostro". Lo store online di Brave Kid si rivolgerà al consumatore finale, e offrirà un’esperienza di shopping completa con tutti i prodotti delle collezioni dei marchi, prodotti non sempre disponibili nelle principali piattaforme online terze.

"Noi vogliamo esporre molto più prodotto e far vedere tutte le collezioni che abbiamo - sottolinea Ferraro -. Inoltre, ci proponiamo come e-commerce specialista del bambino gestito da Brave Kid ma che può diventare anche market place". Con il lancio di bravekid.com, lo store multimarca che propone abbigliamento e accessori da bambino di molti dei marchi in licenza all’azienda, Brave Kid servirà inizialmente tutta l’Europa, per poi estendere il servizio, nella seconda parte dell'anno a Russia, Giappone e Stati Uniti. A testimoniare il momento di forte sviluppo dell’azienda, nel portafoglio di Brave Kid si aggiungerà la linea MM6 Maison Margiela.

Preceduta da una prima capsula per l’autunno/inverno 2021, la linea bambino MM6 Maison Margiela prenderà vita nella primavera/estate 2022 e si rivolgerà a ragazzi e ragazze tra 4 e 14 anni. L’approccio irriverente della linea MM6 adulto verrà tradotto in collezioni bambino che giocheranno con le tradizionali regole di sartoria, combinazioni inaspettate di tessuti, silhouette contemporanee piene di ironia, comfort e versatilità per soddisfare i ragazzi più alla moda.

Con questa operazione, Brave Kid (che gestisce in licenza i marchi Diesel, Dsquared2, Marni, MM6 Maison Margiela e N°21) rafforza ulteriormente la sua posizione sul mercato e dopo aver chiuso il 2020 con un fatturato di quasi 50 milioni di euro (in crescita del 5% rispetto al 2019), ora è pronto a raddoppiare. "Abbiamo un outlook sul 2021 tra il 10 e il 15%, puntiamo alla doppia cifra" conclude Ferraro.