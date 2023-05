BRERA CICLI lancia la protezione furto gratuita inclusa.

Per chi ama pedalare la paura più grande non è cadere, ma subire il furto della propria bicicletta.

Un timore questo che si basa su un pericolo assai concreto: sono 350/360mila i furti di bici all’anno, secondo le stime ANCMA su dati FIAB.

“Sappiamo, spiega Marco Biollo , amministratore delegato del Gruppo Mandelli, quanto siano frequenti i furti di biciclette, anche se è difficile avere dei dati sicuri, considerando che le bici, a differenza delle auto e delle moto, non sono immatricolate e in più esiste il fenomeno del sommerso: non tutti infatti denunciano il furto della propria bicicletta. Quel che è certo è che, quando si acquista una nuova bici, ci mette in ansia anche il solo pensiero di lasciarla incustodita per qualche minuto. Quindi, noi di BRERA siamo molto felici e orgogliosi di offrire quest’opportunità esclusiva ai nostri clienti”.

Chi acquista una nuova bici BRERA, insieme a un lucchetto TRELOCK, può usufruire di 12 mesi di protezione furto gratuita inclusa.

La protezione furto è gratuita ed è riservata a una selezione di biciclette inserite nel catalogo BRERA CICLI 2023 che vengano acquistate nuove, insieme ad un lucchetto TRELOCK con indicatore di livello minimo di sicurezza pari a 3.

Per usufruire della promo, basta andare sul sito breracicli.it e compilare l’apposito form attiva la protezione furto.