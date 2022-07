Brianzacque lancia nuova bolletta interattiva

Brianzacque lancia la nuova bolletta interattiva, disponibile per le utenze dell’ambito territoriale gestito della provincia di Monza e Brianza. Il servizio, multimediale e interattivo, sfrutta l’impiego di strumenti forniti da internet e dalle nuove tecnologie della rete. La nuova bolletta è una web app che non richiede alcuna registrazione o download. Per accedere, si spiega dalla società, bisogna inquadrare con il proprio device il Qr Code riportato sul documento cartaceo o ricevuto tramite email. Aprendo la fattura si accede a un mondo interattivo, strutturato in sette sezioni: i dati della fattura, i dati di pagamento, le letture e i consumi con grafici e tabelle relativi, il riepilogo degli importi con un grafico a torta interattivo che evidenza le singole voci di costo, i dati di contratto, l’autolettura e i contatti utili. Il tutto arricchito da video tutorial. Con l’obiettivo di efficientare ancor più il servizio, sarà aggiunta la possibilità di pagamento tramite il sistema Pagopa.

"Abbiamo messo in campo uno strumento in un certo senso rivoluzionario, che va ad implementare i nostri processi di digitalizzazione e che ci conferma quale azienda dotata di servizi sempre più orientati al futuro", commenta il presidente e ad di Brianzacque, Enrico Boerci. "Questo nuovo tipo di bolletta non ha nulla a che vedere con quella tradizionale, in quanto l’abbiamo trasformata in una nuovo canale di dialogo diretto con i cittadini. Una vera esperienza immersiva, che include anche video e grafici interattivi”.

Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza e presidente del Comitato di Controllo Congiunto di Brianzacque, sottolinea che "anticipazione, informazione, ma soprattutto innovazione. L’iniziativa va nell’ottica di queste tre parole chiave indispensabili ad un completamento di un 'Ecosistema digitale' della Brianza. Una finalità utile a persone ed imprese del territorio che possono operare in maniera sinergica e al passo con i tempi. Come sindaco ho sempre lavorato in tal senso tenendo ben presente che il territorio della Brianza deve andare di pari passo con l’evoluzione tecnologica asservita alla funzionalità per i cittadini. Una semplificazione della burocrazia, come quella messa in opera grazie alla collaborazione tra Comuni e Brianzacque, è la strada maestra da percorrere se si vogliono raggiungere obiettivi concreti che vadano al di là delle parole della politica".