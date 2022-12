Briatore e il tatuaggio per il figlio, giudizi 'divisi' - Video

Flavio Briatore si tatua un falco sul braccio sinistro in omaggio al figlio Nathan Falco. Il manager, in un video su Instagram, mostra il tattoo appena eseguito: il rapace sovrasta la scritta '2010', l'anno di nascita del giovane Nathan Falco. Il post riceve una gran quantità di commenti. Tra i più entusiasti c'è quello di Heidi Klum, ex di Briatore. Non mancano però giudizi meno generosi, comprese le critiche di chi non apprezza le caratteristiche dell'animale rappresentato: "Non vorrei dirlo ma sembra un piccione...".