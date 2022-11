Briatore: "Meloni? Se fosse pilota di F1 mi ricorderebbe Senna"

Giorgia Meloni? "Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto. Se fosse una pilota di F1? Mi potrebbe ricordare un fenomeno come Ayrton Senna, visto che è partita da zero ed è arrivata a P.Chigi". Ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 l'imprenditore Flavio Briatore dice la sua sul nuovo premier Giorgia Meloni, che ammette di aver votato. "Alle ultime elezioni ho votato per Giorgia Meloni. E' stata la prima volta, in passato avevo votato per Forza Italia. Questi ministri molto meglio del governo del governo Conte 1 e 2", afferma.

Briatore poi racconta che dal centrodestra gli avevano "proposto una candidatura per gli italiani all'estero, ma se fai l'imprenditore non hai tempo per fare altre cose, non mi interessa fare politica".

Usando un altro paragone automobilistico, i conduttori chiedono quindi a Briatore che sia messo peggio il Pd o la Ferrari. E l'imprenditore: "Sono tutti e due in difficoltà".