Bridgestone rilancia con il Turanza 6, efficiente, sicuro ed EV ready

Con un prodotto ingegnerizzato e testato in Italia, presso l'avanzato centro R&D di Aprilia, Bridgestone rilancia nell'alto di gamma con il Turanza 6, uno pneumatico sviluppato con l'obiettivo di fornire le migliori prestazioni della categoria sul bagnato, assicurare un chilometraggio superiore e garantire una migliore efficienza energetica e di consumo. Il tutto senza perdere di vista le necessità degli automobilisti su controllo e sicurezza, evidenziate da una ampia ricerca condotta a livello europeo.

I risultati - confermati dalle prove su strada - confermano quanto evidenziato dall’ente indipendente TÜV SÜD, secondo cui il Bridgestone Turanza 6 offre prestazioni al top nelle manovre in curva come in rettilineo. Quanto ai test sul bagnato hanno permesso allo pneumatico Bridgestone di raggiungere anche il miglior livello di aderenza certificato con etichettatura europea in classe “A”, la più alta della categoria in tutta la gamma. Merito anche del disegno del battistrada e delle cavità, rivisti per aumentare l'impronta a terra e migliorare il drenaggio dell'acqua. Alla base di questi risultati sono le tecnologie proprietarie di Bridgestone, Enliten e Techsyn, focalizzate su sostenibilità e performance, entrambe presenti per la prima volta su uno pneumatico Bridgestone dedicato al mercato di ricambio.

Ma il Turanza 6 è anche uno pneumatico pienamente Ev-ready, e cioè pensato anche per la mobilità elettrica, con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni dei veicoli elettrici risparmiando sulla durata della batteria e garantendo anche un controllo eccellente, una maggiore resistenza all'usura e una minore rumorosità. Prodotto negli stabilimenti europei di Bridgestone, tra cui quello di Bari, il Turanza 6 sarà disponibile in un'ampia gamma di misure da 16” (disponibile a partire dal 2024) a 22” per le autovetture e per i SUV, sia con motore a combustione interna che ibrido o elettrico.