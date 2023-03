Brid.TV lancia il motore di ottimizzazione dei rendimenti

Brid.TV introduce un motore di ottimizzazione dei rendimenti per gli editori

BELGRADO, Serbia, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Brid.TV, fornitore leader di soluzioni per la monetizzazione e la gestione dei video su misura per i publisher e per altre aziende che si occupano di video, ha annunciato un aggiornamento della piattaforma che include lo Yield Optimization Engine, una serie di potenziatori di monetizzazione per gli editori che vogliono aumentare le entrate pubblicitarie.

"Yield Optimization Engine e il suo ottimizzatore dinamico del prezzo minimo prendono milioni di decisioni in volo per stabilire il miglior valore minimo per ogni asta", ha dichiarato Igor Damic, VP di prodotto su Brid.TV. "Il motore si basa sull'analisi dei dati e su algoritmi avanzati per migliorare le prestazioni degli annunci e aumentare le opportunità di distribuzione degli annunci. Ciò porta a ricavi pubblicitari significativamente maggiori per gli editori. Alcuni dei nostri partner premium hanno già visto un aumento del 110% in RPMs", ha aggiunto.

Il motore di ottimizzazione dei rendimenti di Brid.TV include due potenziatori. In primo luogo, c'è l'ottimizzatore dinamico del prezzo minimo per gli editori che hanno Prebid.js, che imposta automaticamente il prezzo minimo per ogni impressione, aumentando gli RPM degli editori. Monitora le prestazioni delle aste in tempo reale e regola di conseguenza i prezzi minimi ottimali.

Per gli editori che non utilizzano Prebid, c'è la gestione intelligente della cascata di Brid.TV, che garantisce un maggior numero di opportunità di servizio pubblicitario e attiva l'intero stack pubblicitario.

Gli editori possono accedere a Yield Optimization Engine come opzione indipendente dal proprio CMS o come parte di newly-launched Managed Ads, un servizio a valore aggiunto per tutti gli editori premium che sfrutta la tecnologia pubblicitaria avanzata e l'esperienza del team di Brid.TV per massimizzare i ricavi pubblicitari.

Informazioni su Brid.TV

Brid.TV è un'azienda di video premium e di tecnologia pubblicitaria di cui si fidano gli editori, le reti pubblicitarie e altre aziende che si occupano di video, in continua espansione. Si tratta di una soluzione eccellente per la scoperta, l'hosting, la gestione e la distribuzione di contenuti video. Grazie alla sua grande esperienza in tecnologia e monetizzazione pubblicitaria, Brid.TV è in grado di fornire strumenti avanzati di ad stack per gli editori, mantenendoli all'avanguardia e massimizzando il rendimento degli annunci.

Oltre alla solida piattaforma video, Brid.TV offre una domanda pubblicitaria di alta qualità, contenuti video, applicazioni OTT white-label e la massima flessibilità nel soddisfare le esigenze degli editori grazie alla gestione interna del successo dei clienti.

