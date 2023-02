Brindisi, 31enne ferito da colpo di pistola alla testa: arrestato 24enne

Un giovane 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana per tentato omicidio nei confronti di un 31enne, avvenuto nel corso della notte in via dei Mille a Torre Santa Susanna. Il giovane è stato ferito in modo grave da un colpo di pistola alla testa ed è stata soccorsa da alcuni suoi amici e trasportata in ospedale a Brindisi.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno consentito di trovare l’indagato ancora in possesso della pistola utilizzata. Il 24enne è stato, infine, condotto in carcere. Sul luogo dell'aggressione è intervenuta anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, segno che potrebbe essere ricondotta a rivalità tra organizzazioni criminali.