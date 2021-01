Brindisi, crolla capannone in costruzione: un morto e quattro feriti

(Adnkronos)

Un capannone in fase di costruzione è crollato nella zona industriale di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave. L'incidente è avvenuto durante le opere di ampliamento di un capannone già esistente. Probabilmente è crollato un solaio, da accertare se in corso di costruzione o di demolizione.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, dunque, i feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale 'Perrino' di Brindisi. La persona deceduta sarebbe stata rintracciata già senza vita sotto le macerie.