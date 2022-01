Brindisi, donna muore al pronto soccorso: medico picchiato da un familiare

Un medico del pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi è stato aggredito e picchiato questa mattina da un familiare di una donna arrivata in ospedale in gravi condizioni e deceduta poco dopo. Stando alla ricostruzione, la paziente è giunta in ospedale in condizioni gravissime, con uno stato di insufficienza respiratoria ed è morta per un arresto cardiaco. Sono stati vani i tentativi del personale sanitario di salvarlo. La donna, inoltre, è risultata positiva al Covid-19 e per questa ragione è stato attuato il protocollo di sicurezza.

Pertanto, dopo aver comunicato il decesso, i sanitari non hanno consentito ai familiari, in quanto contatti stretti, di poter accedere ai locali del pronto soccorso. Uno dei familiari ugualmente è entrato e ha colpito un medico con un calcio e un pugno. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha ricostruito la vicenda e identificato l'aggressore. Il medico picchiato è stato sottoposto alle cure del caso.

La Asl di Brindisi ha espresso solidarietà al personale della struttura di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza sottolineando ''il grande impegno di tutti gli operatori dei pronto soccorso che ogni giorno sono al lavoro in situazioni di elevata complessità accentuata dall'attuale emergenza''. La Asl, inoltre, si è detta ''vicina alla famiglia della donna deceduta questa mattina''.