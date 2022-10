Brogi & Collitorti, un 2022 eccezionale: Nissan Global Award e nuovo sito a Pistoia

• Brogi & Collitorti si conferma uno dei migliori concessionari Nissan in Italia, aggiudicandosi il Nissan Global Award

• La concessionaria espande il suo territorio di competenza, con un nuovo sito a Pistoia

• Protagonista dell’evento la nuova gamma Nissan elettrificata e a raccontarla un ospite d’eccezione: Vitantonio Liuzzi

Pistoia, 17 ottobre 2022 –La concessionaria Nissan Brogi & Collitorti vince il Nissan Global Award,premio che viene riconosciuto ai partner Nissan che nell’ultimo anno si sono distinti per i risultati di vendita, post vendita e soddisfazione dei clienti.

Il Nissan Global Award è parte di una competizione globale che vede coinvolti circa 4.000 concessionari Nissan in tutto il mondo. Di questi solo una ristrettissima élite vince, ovvero il 4% del totale, pari a 160 concessionari a livello globale, di cui 3 in Italia.

Il premio è stato consegnato da Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, che ha dichiarato: “Brogi & Collitorti si conferma un concessionario strategico per Nissan e uno dei migliori in Italia. Il 2022 è stato un anno importante, caratterizzato dal lancio di cinque nuovi modelli elettrificati, che ci proietta in un 2023 ricco di opportunità, che potremo cogliere proprio grazie a partener affidabili come Brogi & Collitorti.”

Il 2022 è un anno eccezionale per la concessionaria toscana, che oltre ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento, espande il suo territorio di competenza con un nuovo sito a Pistoia, in via Ugo Foscolo 16, in prossimità del polo sportivo della città, un’area a forte vocazione commerciale.

Con 7 siti in totale, Brogi & Collitorti presidia un ampio territorio che si estende fra i comuni di Empoli, Pisa, Calcinaia, Livorno, Pistoia e Grosseto e Viareggio. Cresce anche l’organico, che consta di 70 persone dedicate alle attività Nissan, 6 delle quali neoassunte proprio per la sede di Pistoia.

Protagonisti dell’evento tutti i nuovi modelli elettrificati della gamma Nissan: Juke Hybrid, Qashqai e-POWER, X-Trail e-POWER e Ariya il crossover coupé 100% elettrico. A raccontarne le caratteristiche e l’emozione che si prova a guidarli un ospite d’eccezione, Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 e Formula E.

Piero Brogi, titolare della concessionaria insieme a Simone Collitorti, ha commentato: “Siamo orgogliosi di rappresentare il marchio Nissan sul nostro territorio. I risultati raggiunti sono frutto della professionalità, della passione e determinazione della nostra squadra che lavora da sempre in stretta collaborazione con Nissan Italia. Siamo entusiasti dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie Nissan e siamo certi che anche i nostri clienti li apprezzeranno.”

NISSAN JUKE HYBRID

Propulsore ibrido unico nel mercato

Juke Hybrid ha un sistema unico nel mercato, costituito da due motori Nissan, uno termico da 94 CV e uno elettrico da 49 CV, abbinati a un innovativo cambio multi-mode Renault, che danno vita a 5 modalità di funzionamento: elettrico, benzina, ibrido serie, ibrido parallelo e serie/parallelo. Juke Hybrid viaggia per circa l’80% del tempo in città in modalità 100% elettrica, con prestazioni che crescono del 25% e consumi che si riducono del 40%.

Il cliente può apprezzare il piacere di guida e il feeling tipico di un EV, con accelerazione brillante e progressiva, unita al comfort di un abitacolo silenzioso e privo di vibrazioni.

Il propulsore ibridodi JUKE gode di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, secondo le diverse disposizioni regionali e locali, risultando la scelta ideale per la mobilità urbana.A questo si aggiungono vantaggi non quantificabili economicamente derivanti dalla maggiore potenza disponibile e dalla possibilità di viaggiare anche in occasione di limiti alla circolazione.

Ricca dotazione tecnologica

JUKE Hybrid è equipaggiato di serie con la tecnologia Nissan e-Pedal Step, per accelerare e rallentare la vettura utilizzando un solo pedale. Sollevando il piede dall’acceleratore la vettura rallenta, ma per arrestare completamente il veicolo è necessario utilizzare il pedale del freno. Tale soluzione è stata pensata per facilitare le manovre a bassa velocità. Con e-Pedal Step, guida più comoda in città e nel traffico e massima rigenerazione della batteria.

Disponibile ProPILOT che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Inoltre, JUKE offre un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema di mantenimento della corsia, sistema di avviso e intervento angolo cieco.

Grazie all’applicazione NissanConnect Services, è possibile tramite smartphone interagire da remoto con la vettura per aprire e chiudere le portiere, azionare il clacson e le luci. Inoltre, è disponibile un sistema di alert, che avverte se la vettura è utilizzata oltre un perimetro, un orario o una velocità prestabiliti. Una funzione preziosa per i genitori che danno la vettura in uso ai propri figli.

NISSAN QASHQAI e-POWER

Rivoluzione e-POWER

e-POWER è un brevetto Nissan e rappresenta un approccio rivoluzionario e innovativo all’elettrificazione. Nel sistema e-POWER di Qashqai, il motore elettrico da 190 CV è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza. L'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri da 158 CV, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina presso un esercente tradizionale. Basta fare il pieno di benzina per viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km.

Piacere di guida e bassi consumi fanno di e-POWER la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica.

Anche la motorizzazione e-POWER gode inoltre di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, secondo le diverse disposizioni regionali e locali.

Ricca dotazione tecnologica per il comfort e la sicurezza

Nissan Qashqai è equipaggiato con ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e può farla ripartire automaticamente (se l’arresto dura meno di 3 secondi) quando le vetture di fronte riprendono a muoversi.Pro PILOT Assist con Navi-link legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.Il sistema, inoltre, può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco. In fase di manovra in retromarcia, può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze.

Il nuovo Qashqai ha un sistema di infotainment avanzato con servizi di connettività ai vertici della categoria.L’innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8”, un nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” e nuovo sistema di infotainment e navigazione con schermo digitale touch HD da 9” con una nuova interfaccia grafica.

Con l’app NissanConnect Services si possono gestire a distanza, direttamente dallo smartphone o da dispositivi Alexa e Google, il clacson, le luci, l’apertura/chiusura delle portiere. Inoltre, è prevista l’opzione di notifica, in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata. Un’altra novità assoluta sono i report sullo stato di salute del veicolo, visualizzabili sempre dall’app, che ricordano se è necessaria manutenzione e segnalano eventuali malfunzionamenti.

Anche il nuovo Qashqai si avvale della tecnologia e-Pedal Step.

NISSAN X-TRAIL e-POWER

Nissan X-Trail il SUV pratico e versatile pensato per la famiglia e per l’avventura

Il nuovo X-Trail è l’unico SUV elettrificato a 7 posti della sua categoria, caratterizzato da un abitacolo comodo e spazioso, con sedute posteriori facilmente accessibili grazie alle portiere con apertura a circa 90°. La seconda fila di sedili si divide in una configurazione 40:20:40 ed è arricchita da numerosi vani portaoggetti, comandi separati per la climatizzazione e porte USB di tipo A e C. Abbattendo il divano posteriore si accede ai sedili della terza fila, progettati per ospitare passeggeri fino a 160 cm di altezza.

Il bagagliaio del nuovo X-Trail è “best in class” per lunghezza e larghezza tra i passaruota ed è ai vertici della categoria per volume, con modifiche che ne hanno migliorato le operazioni di carico e scarico, insieme a una migliore organizzazione degli spazi.

e-POWER ed e-4ORCE per la prima volta insieme

Come per Qashqai, anche il nuovo X-Trail è equipaggaito con propulsore e-POWER. Lo schema e il funzionamento sono gli stessi, cambiano solo i motori elettrici. Nelle versioni 2WD di X-Trail c’è un solo motore elettrico sull’asse anteriore con potenza pari a 204 CV (150 kW).Nelle versioni 4WD i motori sono due, uno sull’asse anteriore da 204 CV (150 kW) e uno sull’asse posteriore da 136 CV (100 kW). La potenza totale erogata è pari a 213 CV (157 kW), dato che i due motori non erogano mai contemporaneamente le rispettive massime potenze.

X-Trail è l’unica vettura Nissan in Europa su cui sono presenti e-POWER ed e-4ORCE, la tecnologia di trazione integrale più avanzata di Nissan, pensata per essere abbinata a propulsori elettrificati.

e-4ORCE è costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante sulle singole ruote, per garantire sicurezza, controllo e comfort di marcia senza precedenti su ogni tracciato, ogni superficie e in ogni condizione. La potenza totale è pari a 213 CV (157 kW) e l’accelerazione è bruciante. Bastano infatti 7 secondi per passare da 0 a 100km/hi. La forza motrice reagisce ai cambi di aderenza 10.000 volte più velocemente rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale. Inoltre, la costante ridistribuzione della coppia, il bilanciamento pressoché perfetto dei pesi fra i due assi e la frenata rigenerativa anche sul motore posteriore garantiscono massima maneggevolezza e minimi beccheggio e rollio, che si traducono in comfort e piacere di guida superiori

Assistenza alla guida, sicurezza e connettività ai vertici della categoria

Il nuovo X-Trail è equipaggiato con Pro PILOT Assist con Navi-link, con il sistema e-Pedal Step e con i sistemi di connettività NissanConnect Services, con le stesse funzioni già descritte per Qashqai e che pongono la vettura ai vertici della categoria per sicurezza e comfort.

NISSAN ARIYA

Nissan Ariya è il primo crossover coupé 100% elettrico Nissan, caratterizzato da un design moderno ed elegante, con linee essenziali dal tipico DNA giapponese.

Compatto fuori e spazioso all’interno

Ariya è realizzata sulla piattaforma CMF-EV, che ha permesso di mantenere proporzioni uniche nel segmento. Dimensioni compatte, posizione di guida rialzata e un corto raggio di sterzata rendono Ariya facilmente manovrabile anche in città. La configurazione piatta, i motori elettrici situati vicino agli assi anteriore e posteriore, le batterie sottili, l’assenza del tunnel centrale e l’unità di condizionamento posta all'estremità anteriore della vettura hanno permesso di ottenere un abitacolo molto spazioso e comodo.

e-4ORCE il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan

e-4ORCE è il più avanzato sistema di trazione integrale Nissan, costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. e-4ORCE offre prestazioni brillanti ed estremo controllo, per affrontare al meglio ogni tipo di tracciato e di superficie. Ottima risposta e controllo in curva, grazie alle ruote con velocità indipendenti. Inoltre, accelerazioni e frenate senza il minimo il beccheggio garantiscono stabilità e comfort a bordo per guidatore e passeggeri.

La gamma

La gamma prevede tre versioni, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, sia in termini di autonomia che di prestazioni.

• Ariya 63 kWh 2WD – autonomia fino a 403 km

• Ariya 87 kWh, 2WD – autonomia fino a 520 km

• Ariya e-4ORCE 87 kWh, AWD – autonomia fino a 493 km

Tecnologie per la sicurezza e l’assistenza alla guida

La dotazione tecnologica per la sicurezza e l’assistenza alla guida è ai vertici della categoria, con ProPILOT Assist con Navi-link,e-Pedal e Safety Shield che comprende varie tecnologie di sicurezza, tra cui: frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia.

Comfort e praticità con le tecnologie di connettività e infotainment

La vettura è equipaggiata con display centrale da 12,3 pollici e un Heads-up display a colori. Inoltre, è possibile interagire da remoto con la vettura tramite l’app NissanConnect Services, per inviare la destinazione al navigatore, regolare la temperatura dell’abitacolo, monitorare lo stato della batteria. La vettura dispone di un innovativo sistema di comandi vocali tramite il quale è possibile chiedere informazioni sul veicolo, gestire l’itinerario di viaggio, ricercare punti di interesse, regolare la temperatura dell'abitacolo e selezione di una playlist.

Ariya è il primo modello Nissan con aggiornamenti software automatici via etere (Remote Software Upgrade) (es. aggiornamento software di gestione e controllo del sistema multimediale, architettura elettrica ed elettronica, telaio, sistema di climatizzazione, impostazioni del veicolo).

Contatti

Direzione Comunicazione Nissan Italia

comunicazione@nissan.it