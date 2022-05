Il leader della Lega Matteo Salvini è "un vecchio amico di Putin", ma per l'Unione Europea è "irrilevante" e non sarebbe "un buon negoziatore", mentre l'Ucraina combatte "per la libertà". Invece, Silvio Berlusconi "ha capito" che il presidente russo "è un dittatore". A dirlo all'Adnkronos a Rotterdam, a margine del congresso del Ppe, è Elmar Brok, già eurodeputato di lunghissimo corso della Cdu tedesca e per molti anni presidente della commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo.