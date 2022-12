.

Lo spazio espositivo, creato da REALITY IS__, ha offerto ai visitatori l'opportunità di scoprire gli NFT musicali degli artisti pionieri dell’Etichetta Discografica Asian Fake.

Milano, 16 dicembre 2022 - Brots presenta la prima installazione al mondo di music NFT a Milano in collaborazione con Asian Fake.

L’installazione, concepita e progettata per la Milano Music Week da REALITY IS__, ha unito multimedialità e scenografia per trasportare i visitatori in un viaggio alla scoperta del mondo NFT musicale.

Lo spazio, che potete vedere su YouTube, è stato suddiviso in tre aree, ognuna dedicata a un artista della label milanese: GINEVRA, Deriansky e ALDA. Simmetrie, musica, multimedialità e materiali leggeri hanno creato un'atmosfera che ha coinvolto il visitatore e ha arricchito l'esperienza individuale e collettiva.

Come parte di questa iniziativa, Asian Fake ha annunciato una partnership con Brots, un marketplace di NFT musicali per utenti non-crypto, per proporre contenuti in esclusiva in una declinazione Web3. Sulla piattaforma saranno resi disponibili 3 NFT esclusivi.

“Siamo molto entusiasti di collaborare con Asian Fake, un’etichetta che ha nel proprio DNA l’innovazione, e diamo il benvenuto a tutti i loro artisti sulla nostra piattaforma” spiega Alessandro Marin, co-founder e CEO di Brots.

“È stato veramente interessante e stimolante collaborare con BROTS, Asian Fake e i suoi artisti ed essere riusciti a raccontare il mondo digitale e intangibile degli NFT in una esperienza fisica, impattante e accessibile a tutti” conclude Carola Migliore, Creative co-founder di REALITY IS__

Brots

Brots è un'app mobile che offre agli artisti la possibilità di pubblicare i loro progetti NFT. L'applicazione è progettata per utenti non-crypto e rende l'esperienza Web3 accessibile a tutti, consentendo pagamenti in € e creazione del wallet in app. Brots sta sperimentando nuovi modi di utilizzare gli NFT per l'industria musicale, connettendo il Web2 con il Web3.

Per ulteriori informazioni, visitate www.brots.cloud

Asian Fake

Asian Fake è un’etichetta discografica indipendente, fondata nel 2017 da Filippo Palazzo e Yuri Ferioli, con sede a Milano. Da anni Asian Fake cerca e propone uno sguardo alternativo sul panorama musicale, con l’obiettivo di valorizzare gemme nascoste senza etichettarle o chiuderle in gabbie di genere.

Per ulteriori informazioni, visitate https://asianfake.com/

REALITY IS__

REALITY IS__ è uno studio di design focalizzato ad innovare il modo in cui ci approcciamo alla cultura, alla tecnologia e alla musica. Con studi a Milano e Londra, REALITY IS__ traduce le emozioni in esperienze immersive ed eventi live attraverso uno storytelling innovativo.

Per ulteriori informazioni, visitate www.reality-is.com

