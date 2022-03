BRP ANNUNCIA IL RITORNO DELLA MOTOCICLETTA CAN-AM CON UNA GAMMA TUTTA ELETTRICA

VALCOURT, QC, 25 marzo 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) annuncia oggi che l'iconico marchio Can-Am sta per tornare alle sue radici motociclistiche con una gamma di prodotti completamente elettrici. Per celebrare il 50° anniversario dell'amato marchio Can-Am, l'azienda lancerà una famiglia di motociclette elettriche a 2 ruote.

"Con il passaggio all'elettrico del settore delle motociclette abbiamo intravisto l'opportunità di riappropriarci della nostra eredità motociclistica e rientrare nel mercato. Questa nuova categoria di prodotti è estremamente importante per noi e siamo entusiasti che le motociclette Can-Am siano i primi modelli EV della gamma elettrica BRP di cui i consumatori potranno godere. Molti di noi ricordano con grande emozione di aver guidato i primi modelli di moto da cross e ora siamo entusiasti di poter prendere spunto dalla ricca storia del marchio Can-Am per ispirare e attrarre una nuova generazione di motociclisti e appassionati di veicoli elettrici", ha affermato José Boisjoli, Presidente e CEO.

La prima motocicletta Can-Am è stata introdotta nel 1973 ed è immediatamente diventata la regina del motocross e delle gare di resistenza. Questo successo immediato ha elevato il marchio a uno status iconico fin dall'inizio. Mezzo secolo dopo, i nuovi prodotti sono stati sviluppati pensando a molti tipi diversi di motociclisti, più specificamente per quelli che amano l'avventura, cercano il brivido della conquista della strada, sognano una gita tranquilla in campagna o vogliono movimentare le strade della città. I motociclisti possono essere certi che queste nuove motociclette elettriche Can-Am all'avanguardia saranno perfette per gli spostamenti quotidiani e, rimanendo fedeli alla tradizione track & trail (piste e sentieri) del marchio, saranno perfette anche per il tempo libero su strada e fuoristrada.

Si tratta di una categoria di prodotti che i clienti e la rete di concessionari BRP stavano aspettando con ansia. Pertanto, l'azienda è entusiasta di poter portare questa nuova linea di prodotti elettrici negli showroom dei suoi concessionari, consolidando ulteriormente la loro solidità finanziaria e la loro presenza nei mercati chiave. I primi modelli della gamma completa dovrebbero essere disponibili a metà del 2024.

Chi è già concessionario BRP ed è interessato a presentare questa nuova linea di prodotti deve contattare il loro venditore commerciale di area. Chi è interessato a diventare un concessionario BRP per moto elettriche è invitato a inviare una richiesta sul sito Web dell'azienda.

Informazioni su BRPSiamo il leader mondiale in fatto di veicoli powersport, sistemi di propulsione e imbarcazioni, creati di 80 anni di ingegno e mettendo il cliente sempre al centro del nostro lavoro. Il nostro portfolio di veicoli leader del settore comprende le motoslitte Ski-Doo e Lynx, le moto d'acqua Sea-Doo, i veicoli Can-Am fuoristrada, le imbarcazioni Alumacraft, Manitou e Quintrex e i sistemi di propulsione navale Rotax, oltre ai motori Rotax per kart e velivoli ricreazionali. La nostra linea di prodotti viene completata da una gamma dedicata di componenti, accessori e abbigliamento per ottenere il massimo dall'esperienza alla guida. Con un totale vendite annuale pari a 7,6 miliardi di CAD ottenuti in oltre 120 Paesi, possiamo vantare una forza lavoro globale di 20,000 persone motivate e piene di risorse.

www.brp.com @BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage ed il logo BRP sono marchi registrati di Bombardier Recreational Products Inc. o delle proprie affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI PREVISIONALIAlcune dichiarazioni in questo comunicato stampa, incluse, ma non solo, le dichiarazioni relative alla nostra intenzione di lanciare una nuova linea di prodotti, le dichiarazioni sui piani attuali e futuri dell'azienda e altre dichiarazioni su prospettive, aspettative, anticipazioni, stime e intenzioni dell'azienda, risultati, livelli di attività, prestazioni, obiettivi, traguardi o risultati, priorità e strategie, posizione finanziaria, posizione di mercato, capacità, forze competitive, convinzioni, prospettive e tendenze dei settori in cui opera l'azienda, la crescita prevista della domanda di prodotti e servizi nei mercati in cui l'azienda compete, le attività di ricerca e di sviluppo dei prodotti, compreso il design previsto, le caratteristiche, la capacità o la prestazione dei prodotti futuri e la loro entrata prevista sul mercato, i requisiti finanziari previsti e la disponibilità di risorse di capitale e di liquidità o qualsiasi altro evento o sviluppo futuro, e altre dichiarazioni che non sono fatti storici costituiscono dichiarazioni previsionali (forward looking statements) nel senso delle leggi canadesi e statunitensi sui titoli. "può", "sarà", "sarebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "prevede", "attende", "pianifica", "intende", "tendenze", "indicazioni", "anticipa", "crede", "stima", "prospettiva", "predice", "progetti", "probabile" o "potenziale" o le versioni negative o altre variazioni di queste parole o altre parole o frasi comparabili, sono destinate a identificare le dichiarazioni previsionali.

Le dichiarazioni previsionali sono presentate allo scopo di assistere i lettori nella comprensione di determinati elementi chiave degli attuali obiettivi, traguardi, priorità strategiche, aspettative e piani dell'azienda e nell'ottenere una migliore comprensione del business dell'azienda e dell'ambiente operativo previsto. I lettori sono avvertiti che tali informazioni possono non essere adatte ad altri scopi; i lettori non dovrebbero fare affidamento indebito sulle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Le dichiarazioni previsionali, per loro stessa natura, coinvolgono rischi e incertezze inerenti, e sono basate su una serie di presupposti, sia generali che specifici.

Molti fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi dell'azienda, il livello di attività, le prestazioni o i risultati o gli eventi o gli sviluppi futuri differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di una serie di fattori, compresi i fattori di rischio discussi nella sezione "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale dell'azienda, nonché i fattori identificati nella discussione e analisi annuale della direzione di BRP e nel bilancio consolidato revisionato per l'anno fiscale 2021 e in altri documenti recenti e futuri dell'azienda disponibili su SEDAR, EDGAR e sul sito Web dell'azienda. Questi fattori non intendono rappresentare un elenco completo dei fattori che potrebbero influenzare l'azienda; tuttavia, questi fattori dovrebbero essere considerati attentamente. Salvo indicazione contraria, le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa sono fatte alla data di questo comunicato stampa e l'azienda non ha intenzione e non intraprende alcun obbligo di aggiornare o rivedere qualsiasi dichiarazione previsionale per riflettere gli eventi futuri, i cambiamenti nelle circostanze, o i cambiamenti nelle credenze, a meno che richiesto dai regolamenti applicabili sui titoli. Nel caso in cui l'azienda aggiorni qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta in questo comunicato stampa, nessuna inferenza dovrebbe essere fatta che l'azienda farà gli aggiornamenti supplementari riguardo a quella dichiarazione, agli argomenti relativi o a qualunque altra dichiarazione previsionale. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa sono espressamente qualificate da questa dichiarazione cautelativa.

Per richieste di informazioni dei media: Per le relazioni con gli investitori: Biliana Necheva Philippe Deschênes Relazioni con i media Relazioni con gli investitori media@brp.com Tel.: (+1) 450-532-6462 philippe.deschenes@brp.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=a_9b8WBZIHE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773522/BRP_MOTOCICLETTA_CAN_AM.jpg