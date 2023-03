Bruce Willis festeggia il compleanno, commovente video postato da Demi Moore

L'attore ricompare in pubblico dopo la diagnosi di demenza frontotemporale

Festa in famiglia, allargata, per Bruce Willis. L'attore, che ha compiuto 68 anni, è il protagonista dell'ultimo video pubblicato da Demi Moore su Instagram. "Buon compleanno, BW! - scrive l'ex moglie nel post -Sono felice di poterti festeggiare oggi. Ti voglio bene e voglio bene alla nostra famiglia. Grazie a tutti per l'affetto e gli auguri - li sentiamo tutti".

È la prima volta che Bruce Willis, che appare felice di festeggiare il suo compleanno, ricompare in video dopo la diagnosi di demenza frontotemporale.