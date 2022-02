Brugnaro: "Pronto a federazione con Renzi, ma ognuno con sua autonomia"

"Con Toti-Quagliariello chiariremo, no fughe in avanti. Prossimi giorni vertice a Roma, decidiamo la linea"

'''Coraggio Italia' resta nell'ambito del centrodestra. Siamo un partito civico, trasversale, aperto, con dentro anime diverse", che "guarda a 360 gradi", "all'elettorato dei cinque stelle" così come a "chi in passato ha votato per Forza Italia e ora non si ritrova più in quell'area politica''. "Dentro 'Coraggio Italia' c'è la componente di 'Idea-Cambiamo' che, legittimamente, ha posizioni diverse, più aperte a sinistra. Mi va bene tutto, ma le fughe in avanti vanno spiegate, ci sarà modo di chiarirsi...''. Al telefono con l'Adnkronos Luigi Brugnaro non nasconde le tensioni interne a 'Coraggio Italia', fino ad ora rimaste sopite e poi emerse in occasione della partita del Colle.

Il sindaco di Venezia assicura che la prossima settimana sarà il momento del chiarimento, perché verrà a Roma per riunire i vertici e i parlamentari del partito che ha fondato con Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello. Sul tavolo, appunto, le divisioni sulla linea politica da tenere alla luce delle ultime manovre centriste e dei rumors sempre più insistenti su una federazione Toti-Renzi per dar vita a un terzo polo di centro. Brugnaro non esclude che si possa fare una ''federazione, attraverso accordi a livello parlamentare, con Italia Viva" ma pone dei 'paletti' precisi: ''Sono pronto a stringere accordi federativi con Renzi, con Berlusconi, Salvini e Meloni, ma in questa fase, fino alle elezioni del 2023, ogni forza politica deve preservare la sua autonomia".

Il presidente di 'Coraggio Italia' non ha dubbi su come ricomporre il centrodestra che appare sempre più balcanizzato: ''Bisognerebbe fare un'alleanza federativa, insisto, dove ognuno ha la sua libertà e rappresentanza. La ricomposizione avverrà all'interno di accordi federativi in base alle convenienze, ma solo se uno ci vuole stare. Non siamo mica una caserma...".

E ancora: ''Bisogna allargare la maggioranza di centrodestra se lo vogliono anche gli altri. Dobbiamo farlo insieme, non a tutti i costi... Se poi ognuno dovrà fare delle scelte importanti, anche dei sacrifici, per il bene collettivo, lo scopriremo vivendo...'', dice Brugnaro. ''Come sto facendo a Venezia, bisogna ripartire dai territori, dalle persone che meritano: dalla 'base' troveremo la soluzione a quelle che ora definirei marette quotidiane, causate dalla frustrazione accumulata per come è andata la partita del Quirinale...''.

''Verrò a Roma la prossima settimana - dice Brugnaro -. Farò una riunione con i nostri parlamentari per sentire le loro opinioni sul futuro. 'Coraggio Italia' e la componente 'Cambiamo' si ritroveranno attorno allo stesso tavolo e così faremo un po' di chiarezza. Non possiamo andare allo sbaraglio come è successo in occasione dell'elezione del capo dello Stato, quando c'è stata gente che non ha votato per la Casellati come si era deciso e questo mi ha lasciato a dir poco deluso... Non si fa così - avverte il sindaco di Venezia -. Ognuno si assuma le sue responsabilità. Io quando dico una cosa poi la faccio, sono abituato a far così, non so gli altri...''.

Brugnaro dice di non aver sentito di recente né Toti, né Renzi e neanche Berlusconi anche se condivide con il Cav l'idea di allargare il centrodestra, partendo dal centro: ''Anni fa io e Berlusconi lanciammo 'Altra Italia''', per dare voce alla cosiddetta Italia del non voto, "poi non se ne fece nulla... Continuo a pensare che questo progetto sia giusto. Lo ripeto ancora una volta, occorre allargare la maggioranza del centrodestra, ma per farlo, bisogna volerlo tutti insieme''.