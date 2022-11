Brunello Cucinelli vince il Neiman Marcus Award

E' stato assegnato a Brunello Cucinelli il riconoscimento internazionale Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion per l’anno 2023. Ad annunciarlo il department store del lusso Neiman Marcus, fondato a Dallas nel 1907 da Herbert Marcus Sr. assieme alla sorella Carrie Marcus e al marito Abraham Lincoln Neiman. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Parigi, durante la fashion week di marzo 2023. Il premio, istituito nel 1938 da Carrie Marcus Neiman e Stanley Marcus, rende merito alle figure che nel mondo hanno maggiormente influenzato la moda. Nell’Albo d’oro sono annoverate personalità, celebrità e grandi icone di stile come: Coco Chanel, Christian Dior, Valentino, Giorgio Armani, Miuccia Prada, Karl Lagerfeld e altri.

"Sono lusingato e pieno di gratitudine verso Neiman Marcus, tra le più alte espressioni mondiali della moda e del lusso - afferma Brunello Cucinelli -. Ringrazio di cuore Geoffroy van Raemdonck, Lana Todorovich e tutti i collaboratori con i quali in questi venti fecondi anni abbiamo avuto il piacere di lavorare e confrontarci. Il prestigioso riconoscimento del quale vengo insignito mi riempie di gioia e mi onora straordinariamente soprattutto perché credo che non sia soltanto una splendida gratificazione attribuita al lavoro della nostra casa di moda, ma anche un’eccezionale conferma del grande apprezzamento che tutto il mondo nutre verso il valore dell’artigianato di elevatissima qualità, del Made in Italy e, ne sono certo, anche verso il nostro modo di vivere e lavorare, quello che qui a Solomeo ci piace definire 'in armonia con il Creato', una forma viva dell’attrazione universale".