Brunetta: "Lavoro ibrido, agile e in presenza, sta dando ottimi risultati"

Lavorare in parte in presenza e in parte in remoto nella Pubblica amministrazione funziona. Parola di Renato Brunetta. "Continuo a considerare quella esperienza assolutamente importante, non indulgo in distinzioni ideologiche, dico solo che l'assetto che si è stabilizzato oggi che è il lavoro ibrido, tra lavoro in presenza e in remoto, con grande flessibilità e responsabilizzando le pubbliche amministrazioni, sta dando ottimi risultati anche in ragione della sicurezza rispetto alla pandemia, per i lavoratori fragili". E' quanto ha affermato il ministro rispondendo a una domanda sul lavoro agile, durante un'audizione sull'attuazione del Pnrr (decreto Pnrr 2) alle commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del Senato.

"Stiamo lavorando anche con l'Istat - ha aggiunto - per avere statistiche su efficienza e produttività. Nessuno ha la verità in tasca, ci sono funzioni che hanno registrato incrementi di efficienza, altri no. I pregiudizi ideologici sono da scartare, si tratta di studiare benissimo il fenomeno, in ogni caso l'ibrido in questo momento funziona".