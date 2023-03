Morto il senatore Bruno Astorre in un ufficio del Senato, aveva 59 anni

E' morto improvvisamente il senatore del Pd, Bruno Astorre, mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Cenci. Aveva 59 anni, ne avrebbe compiuti 60 il prossimo 11 marzo.

A Palazzo Cenci, come si legge anche sul sito del Senato, si trovano tra gli altri gli uffici della 14a Commissione permanente - Politiche dell'Unione europea, studi di senatori e uffici dell'Amministrazione. Astorre faceva parte dell'8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Potrebbe essere un suicidio la causa della morte. E' questa l'ipotesi che sembra prevalere, mentre sono ancora in corso gli accertamenti della polizia scientifica, nei commenti che si registrano in piazza Sant'Eustachio, dove tantissimi parlamentari si sono riuniti per il cordoglio. Fonti parlamentari confermano l'ipotesi di un gesto volontario. Tanti gli esponenti delle forze dell'ordine nella piazza transennata, mentre il portone del palazzo resta chiuso, aperto soltanto per l'ingresso della polizia scientifica che sta facendo gli accertamenti del caso.