Il prolungamento al 2034 dell'accordo per il Salone nautico di Genova ''ci permetterà di lavorare per prossimi 12 anni per arrivare ad un salone di livello mondiale. Abbiamo tutte le premesse per arrivare a fare qualcosa di unico al mondo, lo fermò''. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, lo sottolinea in occasione dell'assemblea di Confindustria Nautica.