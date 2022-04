Bucha, 'morto si muove': analisi video smonta ipotesi fake

"Il morto si muove. Il video è un fake". Un video diffuso deal ministero della Difesa dell'Ucraina ritrae corpi di civili uccisi per le strade di Bucha: sui social viene contestato da chi, nelle immagini, scorge il presunto movimento di un cadavere. C'è chi evidenzia il movimento del braccio da parte della persona che giace a terra. L'analisi del video documenta invece che non c'è nessun movimento: a determinare l'effetto è una goccia di pioggia sul parabrezza del veicolo su cui viaggia chi effettua le riprese.















Getting fed up of this “it’s a moving arm” bullsh….. it’s a raindrop on the windscreen, alongside an inverted channel version for more clarity. The whole arm moving thing is just ridiculous. pic.twitter.com/ZiuEX4rFWc