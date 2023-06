Budanov in video, capo intelligence Ucraina accusa Russia per esplosione diga

Per i media russi, Budanov sarebbe stato gravemente ferito in un recente attacco

I media russi dicevano che era gravemente ferito, ma il capo dei servizi d'intelligence militare ucraini, Kyrilo Budanov, ha parlato oggi in televisione accusando Mosca del crollo della diga Kakhovka. Budanov ha inoltre incontrato l'ambasciatore giapponese Matsuda Kuninori. Una foto dell'incontro, con Budanov in piedi e in buona salute, è stata pubblicata sulla pagina Facebook della vice ministra degli Esteri Emine Dzhaparova, che era presente.

Parlando alla tv ucraina, Budanov ha descritto il crollo della diga lo scorso 6 giugno come "un'azione terroristica e un ecocidio commesso dalla Federazione russa". "Ci sono molte indicazioni su come è avvenuto. Curiosamente, mezz'ora prima dell'esplosione, l'unità (russa) basata nella centrale idroelettrica di Kakhovka ha ricevuto un messaggio radio con l'ordine di lasciare il sito. Allo stesso tempo sono state dispiegate forze speciali. Poi è accaduto, quello che è accaduto", ha dichiarato Budanov, citato da Ukrainska Pravda.

Lo scorso 15 giugno l'agenzia russa Ria Novosti scriveva che Budanov sarebbe stato ferito in un attacco russo il 29 maggio e poi trasferito "in gravi condizioni" in un ospedale militare a Berlino. Successivamente il magazine tedesco Stern, citato come fonte di indiscrezioni sul ricovero di Budanov, aveva negato di aver mai scritto qualcosa del genere. In passato media russi avevano diffuso anche notizie sul ferimento del comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny, che si erano rivelate false.