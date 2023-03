Buick Encore GX 2024: il SUV elegante e raffinato

Buick Encore GX 2024 è un SUV elegante e raffinato.

Il nuovo model year porta al debutto la nuova firma stilistica del marchio automobilistico americano, un look che si ispira a quello del concept presentato lo scorso anno, la Wildcat EV.

Per l’occasione debutta anche il nuovo logo Buick e l’inedita griglia anteriore che separa i due sottili gruppi ottici full LED.

Nuovo è anche il profilo del paraurti, ora più profilato e dotato di nuovi fari fendinebbia.

Al retro gli aggiornamenti consistono unicamente nel nuovo lettering del marchio e logo, il cliente a scelta può optare per i cerchi da 18 e 19 pollici.

Buick Encore GX 2023: interni in stile Chevrolet

La Encore GX è la sorella della Chevrolet Blazer, non è un caso quindi che gli interni siano sostanzialmente simili, sul model year 2024 è disponibile l’inedito sistema d’infotainment con schermo da 11 pollici e strumentazione digitale con display da 8 pollici.

La casa americana afferma che con questo nuovo upgrade, l’abitacolo ora è in linea con il posizionamento del marchio, grazie a interni eleganti e ben fatti.

Previsto il pieno supporto Apple CarPlay e Android Auto, immancabile la trasmissione automatica.

Sul fronte delle motorizzazioni, in gamma è disponibile un tre cilindri da 139 cavalli per 219 Nm di coppia massima, la versione più potente punta su di un propulsore da 1.3 litri da 157 cavalli e 236 Nm di coppia.

Di serie è disponibile la trazione anteriore, a richiesta è possibile scegliere per quella integrale così come per il cambio automatico a nove velocità in luogo di quello a variazione continua (CVT).