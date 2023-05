Buon Compleanno Vendemmie

Il 21 aprile dello scorso anno è nato Vendemmie, un progetto editoriale realizzato per volontà di MWW Media, il ramo editoriale di MWW Group gruppo di comunicazione ed eventi che opera nel settore dell’agroalimentare, e che ha voluto creare per il mondo del vino un diverso luogo in cui raccontarsi. Una sfida che abbiamo intrapreso a fianco di Adnkronos, una delle più importanti agenzie di stampa d’Italia, in un percorso verso nuovi spazi espressivi. In questi dodici mesi il progetto è cresciuto generando valore nel settore. Giovanna Romeo, con Francesca Lorenzoni ed Emma Pagano, insieme a tutti i collaboratori che via via si sono inseriti lungo il cammino hanno realizzato oltre 900 articoli per Vendemmie, 800 per Adnkronos Wine. Sono dieci le rubriche tematiche prodotte e una newsletter cresciuta giorno dopo giorno e che conta oggi 120mila iscritti. Un bel record per un solo anno di vita!

Siamo solo agli inizi. O almeno, questo è quello che quotidianamente mettiamo sul tavolo, convinti che ci sia ancora tanto da fare, tanto da raccontare. Perché il fermento, le idee che ogni giorno attraversano i nostri pensieri, il desiderio di progettare ci trasforma nutrendoci di energia, di nuove ambizioni. Abbiamo scelto di festeggiare questo primo compleanno pensando al futuro, ai tanti propositi che con orgoglio possiamo affermare accompagnano, ogni mattina, ognuno dei redattori di Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie