Buone notizie per le farfalle monarca californiane

La popolazione di farfalle monarca californiana è in risalita per il secondo anno consecutivo, dopo un precipitoso calo subito nel 2020. Quest’anno se ne sono contate più di 330mila, il numero più alto degli ultimi sei anni. Un sospiro di sollievo per i ricercatori, dopo che nel 2020 il loro numero era andato a picco con meno di 2mila esemplari. Ma la popolazione rimane ancora molto al di sotto dei numeri degli anni '80, quando le farfalle monarca erano milioni. I principali motivi di questa riduzione sono legati alla perdita di habitat, all’uso intensivo dei pesticidi, e al cambiamento climatico.