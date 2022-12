Buoni propositi per il 2023: proteggersi dalle minacce informatiche con i consigli di Kaspersky

Milano, 20 dicembre 2022.Il prossimo anno, gli utenti di tutte le piattaforme digitali continueranno a confrontarsi con le minacce informatiche. È quindi giunto il momento di mettere la cybersecurity tra i buoni propositi per il 2023. Sulla base delle previsioni di sicurezza informatica per il prossimo anno, Kaspersky fornisce ai consumatori alcuni consigli pratici per proteggersi dalle cyber minacce.

Nel 2022 sono stati scoperti in media 400.000 nuovi file dannosi al giorno. Anche per il prossimo anno, gli esperti di sicurezza prevedono che i criminali informatici continueranno a sfruttare le tendenze attuali per i loro attacchi. Per iniziare il nuovo anno in modo sicuro e rimanere protetti, Kaspersky suggerisce 5 propositi per il nuovo anno:

• “Proteggersi dalle truffe”: la carenza di console gaming, che si è leggermente attenuata nel 2022, potrebbe aumentare nuovamente già nei primi mesi del 2023. Con false offerte di prevendita, generosi "omaggi" e "sconti", nonché copie di negozi online realmente esistenti che vendono console difficili da trovare, i criminali informatici sfrutteranno questa carenza per i propri scopi. I consumatori devono quindi prestare attenzione alle offerte di qualsiasi tipo; se un'offerta è troppo bella per essere vera, probabilmente si tratta di una truffa.

• “Proteggere i miei abbonamenti”: il 2023 riserva un cartellone affollato di prime cinematografiche e Kaspersky prevede un maggior numero di Trojan mascherati da servizi di streaming, oltre a varie truffe rivolte agli utenti di questi servizi. Inoltre, i criminali informatici sfrutteranno la crescente popolarità dei servizi in abbonamento ai giochi di Sony e Microsoft. Perché quando il numero di abbonati è più ampio, i truffatori possono sfruttarlo maggiormente per i loro schemi di vendita di chiavi e per il furto di account. Gli appassionati dovrebbero visitare i siti dei provider solo tramite l'URL originale e prestare attenzione alle e-mail che presumibilmente provengono dai servizi di streaming e che chiedono, ad esempio, i dati di accesso. I fornitori seri non chiedono tali dati via e-mail.

• “Proteggere le mie valute virtuali nei giochi”: oggetti di gioco, crediti e denaro sono i principali obiettivi degli attaccanti. Quest'estate, i criminali informatici hanno già rubato due milioni di dollari di oggetti virtuali da un account violato. Oltre agli hack, i truffatori invogliano le loro vittime a effettuare acquisti fraudolenti all'interno del gioco. Per il 2023, gli esperti di Kaspersky prevedono nuovi tentativi di frode legati alla rivendita o al furto di valute virtuali. Gli utenti devono diffidare delle campagne di phishing e degli attori sconosciuti e controllare sempre prima i link e i file presenti nelle chat e nelle e-mail inviate.

• “Proteggere le mie app per la salute mentale”: è probabile che in futuro gli attacchi mirati utilizzino dati sensibili sulla salute mentale della vittima o dati rilevati dai sensori dei device VR, come le espressioni facciali o i movimenti degli occhi. Gli utenti devono utilizzare una password unica per tutte le applicazioni e i servizi che richiedono l’autenticazione e non condividerla mai con terzi.

• “Proteggere le mie piattaforme di formazione online”: gli esperti di Kaspersky si aspettano un maggior numero di Trojan che si spacciano per piattaforme di formazione online, oltre a siti di phishing per servizi di videoconferenza e furto di credenziali LMS. Gli utenti dovrebbero quindi scaricare gli strumenti corrispondenti solo attraverso i siti dei fornitori ufficiali e scegliere una password sicura per ogni servizio.

“Seguire le tendenze della cultura pop e dei social media è un must per i consumatori che non vogliono sentirsi esclusi. Osserviamo da vicino come i criminali informatici monitorano i loro interessi per trarne vantaggio creando schemi fraudolenti che sono rilevanti oggi. Condividiamo queste previsioni per aiutare gli utenti a prepararsi meglio a ciò che il futuro riserva loro”, ha commentato Anna Larkina, Security Expert di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

Noesis Kaspersky

kaspersky@noesis.net