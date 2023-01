BUREAU VERITAS CREA UN CENTRO D'ECCELLENZA "NET ZERO" IN COLLABORAZIONE CON ENVISION DIGITAL

Obiettivo: aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità

PARIGI, 12 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Bureau Veritas è lieta di annunciare l'apertura di un centro d'eccellenza "Net Zero" per sostenere i clienti nei loro sforzi per ridurre il consumo energetico, decarbonizzare le loro attività e garantire la tracciabilità delle loro dichiarazioni. Questo progetto è supportato dalla tecnologia Envision Digital. Il centro aiuterà le organizzazioni a raggiungere progressi significativi verso i loro impegni "Net Zero", grazie a processi digitalizzati, verificabili e certificabili. Grazie alla collaborazione con Envision Digital, Bureau Veritas beneficerà dell'esperienza di un leader mondiale nella riduzione e nel monitoraggio dell'impronta di carbonio.

Per aiutare le organizzazioni a ridurre la loro impronta di carbonio e garantire il livello di trasparenza richiesto oggi, Envision Digital, leader tecnologico dell'intelligenza artificiale e IOT (AIoT) per obiettivi Net Zero e decarbonizzazione, e Bureau Veritas, leader mondiale in test, ispezione e certificazione , stanno unendo le loro competenze per sviluppare un'offerta di servizi integrati per la gestione dell'energia e il monitoraggio del carbonio, ospitati in un centro di eccellenza "Net Zero".

Questo centro proporrà soluzioni in tre aree:

" Questo centro di eccellenza nasce in risposta a un contesto normativo sempre più esigente ed a forti aumenti dei costi energetici. Il centro rappresenta un'innovazione fondamentale per i nostri clienti, perché consentirà loro di raggiungere più rapidamente gli obiettivi di "Net Zero". È un'ulteriore prova dell'impegno di Bureau Veritas nell'aiutare i propri clienti ad essere più efficienti e credibili nell'implementazione di soluzioni sostenibili. In qualità di terza parte indipendente, proporremo servizi e soluzioni per le sfide energetiche ed ecologiche di oggi, assistiti da Envision Digital, leader nel suo settore, " ha spiegato Jacques POMMERAUD, EVP Africa, France & Government Services presso Bureau Veritas.

" La piattaforma digitale EnOS * che stiamo mettendo a disposizione dei team di Bureau Veritas si basa sulla nostra tecnologia AIoT, combinando una piattaforma IoT con competenze avanzate in intelligenza artificiale per la decarbonizzazione. Nell'attuale situazione di forte tensione energetica e ambientale, questa soluzione consente la valutazione e l'ottimizzazione dei consumi energetici e dell'impronta di carbonio dei clienti, per accelerare la transizione verso un'economia carbon-free. Grazie al know-how del leader mondiale Bureau Veritas, i nostri clienti avranno accesso ai servizi di un centro di eccellenza del carbonio unificato, incoraggiando un approccio globale e dedicato all'implementazione di pratiche, efficienti e soluzioni innovative", ha aggiunto Maher CHEBBO, EMEA Managing Director di Envision Digital.

Per ogni aspetto del processo [vedi diagramma sotto], Bureau Veritas ed Envision Digital proporranno ai loro clienti un sistema di decarbonizzazione digitale sicuro et modulare combinato ad un'assistenza tecnica complessiva. Questo modello è già proposto in tutto il mondo.

La creazione di questo centro di eccellenza del carbonio rappresenta un'ulteriore pietra miliare negli sforzi congiunti compiuti dalle due società dal 2021, quando la loro partnership è stata annunciata per la prima volta.

A proposito di Bureau Veritas

Bureau Veritas è leader mondiale nei servizi di test di laboratorio, ispezione e certificazione. Creato nel 1828, il Gruppo ha più di 80.000 dipendenti dislocati in più di 1.600 uffici e laboratori in tutto il mondo. Bureau Veritas aiuta i suoi 400.000 clienti a migliorare le loro prestazioni offrendo servizi e soluzioni innovative, al fine di garantire che i loro beni, prodotti, infrastrutture e processi soddisfino gli standard e le normative in termini di qualità, salute e sicurezza, protezione ambientale e responsabilità sociale. Bureau Veritas è quotato su Euronext Paris e fa parte dei seguenti indici: CAC 40 ESG, CAC Next 20 e SBF 120. Comparto A, codice ISIN FR 0006174348, simbolo di borsa: BVI. Per saperne di più www.bureauveritas.com . Seguici su Twitter (@bureauveritas) e LinkedIn .

Informazioni su Envision Digital

Envision Digital è il principale partner tecnologico Net Zero al mondo per aziende, governi e città. La nostra missione è accelerare lo sviluppo dell'energia decarbonizzata, migliorando così la qualità della vita della razza umana ovunque. La nostra piattaforma digitale, EnOS ™, gestisce più di 200 milioni di oggetti IoT e 560 GigaWatt di elettricità. Le nostre soluzioni IIoT modulari e integrate utilizzano l'intelligenza artificiale per ridurre l'impronta di carbonio, minimizzare i costi, migliorare il ritorno sull'investimento e semplificare i processi di reporting e conformità normativa. Envision Digital impiega attualmente 1.000 persone e ha 14 uffici nel Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Cina, Giappone e Stati Uniti, con sede a Singapore.

Per ulteriori informazioni, visitare www.envision-digital.com/.

* EnOS ™, il sistema operativo AIoT proprietario di Envision Digital, collega e gestisce oltre 240 milioni di oggetti connessi e 560 gigawatt di risorse energetiche in tutto il mondo. La sua soluzione di monitoraggio, Carbon Envision Ark, ha fatto guadagnare a Envision Group un posto nell'elenco "Change The World" della rivista Fortune nel 2021.

