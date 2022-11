Buriati in guerra Ucraina-Russia, l'attivista: "Parole del Papa inaccettabili"

"Non c'è alcuna prova che soldati di etnia buriata abbiano commesso più crimini di guerra, o crimini di guerra più gravi, dei soldati 'di tradizione russa', per usare le parole del Pontefice", afferma, in una intervista all'Adnkronos, Mariya Vyushkova, esponente della Fondazione Buriazia libera, originaria della regione dell'Estremo oriente russo ma da tempo negli Stati Uniti, dove è ricercatrice in una università in California, denunciando che "le parole di Papa Francesco sono del tutto inaccettabili, e scorrette su molti livelli". "Probabilmente i suoi consiglieri lo hanno male informato, ma penso che avrebbe dovuto esercitare da solo una adeguata capacità di giudizio ed evitare di esprimere accuse tanto infondate contro interi gruppi etnici".

"Le sue parole sono molto pericolose anche perché sembrano implicare che la 'tradizione russa (che è cristiana) sia in qualche modo superiore a quella cecena (musulmana) o buriata (buddista e sciamanica). Tali dichiarazioni possono facilmente innescare intolleranza religiosa", aggiunge Vyushkova, sollecitando "una risposta" da parte del Pontefice. Se non tornerà sul contenuto dell'intervista concessa da Francesco ad "America. The Jesuith Review", si potrà dire che le sue parole sono "prive di fondamento, divisive, razziste e danneggiano la reputazione della Chiesa Cattolica". ("Genericamente, i più crudeli sono forse coloro che sono russi ma non di tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via", aveva dichiarato il Papa nell'intervista, ndr)

"Lo scorso aprile, ci sono state numerose voci non basate su elementi reali sia sui media ucraini che sui media indipendenti russi, secondo cui i buriati sarebbero stati responsabili di crimini di guerra a Bucha. Tuttavia, si è poi dimostrato che non si trattava di notizie vere e che in realtà, i principali sospetti di quelle azioni fanno parte della 76esima divisione di assalto aerotrasportato, di Pskov, composta da militari quasi esclusivamente di etnia russa (una conclusione avvallata dall'Ufficio del Procuratore generale ucraino)".

"Queste accuse false hanno però provocato un'ondata di isteria contro i buriati nei media. Abbiamo denunciato il caso di Zorigto Zhigzhitov, di origine buriata, che è stato accusato, senza alcun elemento di prova, di crimini di guerra a Bucha dal noto giornalista della televisione ucraina, Anatoly Anatolich, in un video blog su Youtube. Zhigzhitov però ha lasciato l'esercito nel 2019 e non ha mai partecipato all'invasione in Ucraina. Ci ha mostrato i documenti che lo confermano. Malgrado le nostre molteplici richieste, Anatolich si è rifiutato di rimuovere il video con le accuse e le minacce contro Zorigto dal suo canale. Anche l'amministrazione di Youtube si è rifiutata di farlo, anche se il video viole gli standard della comunità sui discorsi di odio, le minacce, la violazione della privacy".

"Un'altra conseguenza di queste voci è che i prigionieri di guerra buriati vengono trattati peggio degli altri prigionieri di guerra russi dagli ucraini. In un canale youtube ucraino in cui vengono intervistati prigionieri di guerra, l'unico soldato che ha testimoniato di essere stato aggredito dagli ucraini era di etnia buriata".

"Un altro prigioniero di guerra, di etnia russa, ha denunciato che a un suo commilitone di etnia buriata, nella stessa unità di carristi, hanno sparato dopo che si era arreso e che è stato abbandonato senza aiuto. Il giornalista ucraino che ha fatto questa intervista non ha nascosto il suo disappunto perché il suo interlocutore non ha visto il 'buriato' morire", aggiunge ancora l'attivista, testimoniando di come, a Varsavia alla Conferenza sulla dimensione umanitaria dell'Osce lo scorso settembre, alcuni rappresentanti ucraini hanno espresso accuse contro soldati di etnia buriata nei loro interventi, senza alcuna prova di quello che dicevano, neanche se sollecitati a presentarle". "Evidentemente non si aspettavano ad ascoltarli ci fosse una esperta della questione buriata, come me", precisa la scienziata, che dall'inizio della guerra, insieme ad altri attivisti, raccoglie informazioni, sui social e altre fonti aperte, sulle vittime della guerra e la distribuzione geografica della loro origine.

"Questo pregiudizio ha probabilmente radici negli eventi del 2015, quando unità militari della Buriazia hanno partecipato alla guerra nel Donbass. E poi, unità di carristi basate in Buriazia sono state le prime a entrare nella regione di Kiev lo scorso febbraio. E posso capire il trauma dei primi giorni di guerra quando la prima cose che gli ucraini hanno visto sono stati carri armati con soldati con volti dai tratti asiatici (il 40 per cento della Quinta brigata di carristi è di origine buriata)".

"Eppure, la maggior parte delle persone che vivono in Buriazia sono di etnia russa. I buriati sono solo il 30 per cento della popolazione della Buriazia. E la stessa cosa è vera per la composizione delle unità militari basate in Buriazia. La percentuale più alta dei soldati di etnia buriata è proprio nella Quinta brigata di carristi".

La Buriazia, come altre regioni a reddito basso della Federazione russa, è stata particolarmente colpita dalla guerra. Per numero di vittime fra i soldati. E per soldati reclutati con la mobilitazione parziale. "La regione è stata colpita tre volte più duramente delle altre. Questo significa che se vivi in Buriazia è tre volte più probabile che ti reclutino che non se risiedi in altre regioni del Paese. Ma la cosa più grave è che se vieni reclutato in Buriazia hai 2,5 volte più probabilità di morire in guerra. Sembra proprio che le reclute di questa regione siano considerate più 'spendibili' di altre, che vengano dispiegate più velocemente e in posti più pericolosi", afferma Vyushkova, citando le proteste contro la mobilitazione nella regione che si trova fra la Mongolia e il Lago Baikal. Una attivista, Natalia Filonova, è in carcere per aver protestato.