Burioni a Draghi: “Vaccini subito, whatever in takes”

(Adnkronos)

"Israele potrebbe raggiungere l’immunità di gregge tra poco. E noi? Presidente Draghi vaccini gli italiani tutti e subito whatever it takes. L’euro era importante ma la nostra vita di più". Così il virologo Roberto Burioni su Twitter, usando la frase che Draghi, da presidente della Bce, usò per garantire il sostegno della Banca centrale europea all’euro.

"Coronavirus beccati questo. Sbrighiamoci. Svegliamoci. Svegliamoli. Presidente Draghi adesso serve un “whatever it takes” per vaccinarci tutti. La nostra vita è più importante dell’Euro", ripete in un altro post.