Burioni: "Minacce per aver detto verità scientifiche"

"Minacce, minacce, sempre minacce, semplicemente per avere detto delle verità scientifiche che a questi non piacciono. Mi sono un poco stufato". Questa la denuncia su Twitter di Roberto Burioni, che cita la replica di un utente a un altro post critico che riguardava il medico: "Ho una brutta notizia per lei Burioni - recita il tweet dell'utente @moscardidaniel1 condiviso dal medico .-Da quello che sento in giro le conviene avere una scorta dovunque vada. Può darsi che mi sbagli. O forse no". Diversi i follower del medico che lo invitano a denunciare nei commenti o nei retweet.

