"Virologi troppo spesso in tv? Personalmente non appaio più in TV dal 30 maggio scorso". E' il tweet di Roberto Burioni che interviene sull'Ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo che chiede di prevedere la presenza di virologi, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali su Covid-19 solo se autorizzati dalla struttura sanitaria, pubblica o privata, di appartenenza.