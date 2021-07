'BUS RYDE' di YAS fornisce assistenza e inclusione finanziaria per i pendolari che viaggiano in autobus

HONG KONG, 31 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Una nuova pietra miliare per YAS MicroInsurance, azienda leader nell'innovazione nelle microassicurazioni con sede a Hong Kong, che presenta "BUS RYDE", la prima microassicurazione integrata per i passeggeri degli autobus fornita da YAS. "BUS RYDE" è una co-creazione nell'ambito della partnership strategica con Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") e Kowloon Motor Bus Company (1933) Limited ("KMB"). Questa innovazione, frutto di una partnership rivoluzionaria, dimostra l'intenzione di accogliere e reagire alla vision e alla mission indicate nel piano Smart City di Hong Kong dal governo di Hong Kong.

BUS RYDE è un prodotto microassicurativo pionieristico che offre assistenza, comodità e una nuova prospettiva sull'esperienza assicurativa a oltre 4 milioni di pendolari quotidiani degli autobus pubblici di Hong Kong attraverso la tecnologia. Tramite OpenAPI e la registrazione sull'app YAS della Octopus Transit Card (la più diffusa smart card per i trasporti pubblici di Hong Kong), i possessori del pass mensile di KMB potranno facilmente usufruire della copertura della microassicurazione BUS RYDE. Una maggiore tranquillità a tutela degli effetti personali con una copertura di oltre 250 USD (per furto o smarrimento) e una copertura delle spese mediche accidentali fino a 640 USD. Nota: Generali è la società assicuratrice ed emittente della polizza.

La nascita di "BUS RYDE" rappresenta anche un nuovo traguardo per aziende e partnership nel realizzare una potente sinergia tra una multinazionale con 190 anni di storia ('Generali'), una società di trasporti di massa ('KMB') di 88 anni e una impresa insuretech ('YAS') con 18 mesi di grande crescita alle spalle.

"L'imponente lancio di BUS RYDE apre sicuramente un nuovo capitolo per YAS e il settore assicurativo collegando e radicando i settori FinTech e InsurTech con la vita quotidiana del pubblico", ha sottolineato Andy Ann, co-fondatore di YAS. "Essendo una startup tecnologica con 18 mesi di esperienza alle spalle, siamo molto entusiasti e onorati di poter offrire nuovi prodotti innovativi nei prossimi trimestri insieme ai nostri partner strategici, KMB e Generali, ciascuno dei quali ha la propria esperienza, una solida base e una lunga storia di eccellenza nel proprio settore".

William Lee, l'altro co-fondatore di YAS, ha aggiunto: "Riteniamo che il lancio di BUS RYDE ci permetterà realizzare uno dei nostri obiettivi: rendere la nostra città più smart e sicura. In quanto microassicurazione, la copertura di "BUS RYDE" è accessibile a tutti e ci consente di essere finanziariamente inclusivi perché ogni momento e ogni persona conta!"

"Dopo Hong Kong, il team si prepara a una nuova avventura nel Sud-Est asiatico e oltre. L'esperienza maturata collaborando con Generali e KMB rafforza le nostre basi prima di poter offrire altre microassicurazioni alla regione", ha dichiarato Samson Fong, Responsabile marketing e partnership di YAS.

Informazioni su YAS MicroInsurance - Every Moment Matters

YAS è un'azienda leader nel settore delle microassicurazioni e della tecnologia con sede a Hong Kong, operante in Vietnam e in espansione nella regione asiatica. Il suo obiettivo è garantire e integrare le assicurazioni nella vita quotidiana delle persone, ovunque, in qualsiasi momento e costruire un futuro di assicurazione che non ammetta sprechi e sia ottimizzato, semplificabile, condivisibile e on-demand.

YAS MicroInsurance utilizza tecnologie innovative come blockchain, Open API, intelligenza artificiale e GPS per fornire ai clienti un'esperienza assicurativa all'altezza del XXI secolo. YAS è supportata da investitori affidabili come 500startups e Beyond Ventures. L'azienda ha inoltre tracciato una tabella di marcia per l'espansione in Malesia, Vietnam, India, nella Greater Bay Area cinese e nel resto dell'Asia.

Sito web YAS MicroInsurance: https://yas.io/

App di YAS MicroInsurance:

iOS: https://yasss.info/iOS

Android: https://yasss.info/android

