Busia (Anac) su inchiesta mascherine: "Grave approfittare di emergenza lucrando su salute pubblica"

Roma, 25 feb. (Adnkronos)

“L’inchiesta sulle forniture di mascherine per emergenza Covid dimostra quanto sia necessario tenere sempre alta l’attenzione sul sistema degli appalti soprattutto in presenza di ingenti quantità di risorse pubbliche che alimentano appetiti corruttivi. Piena fiducia alle procure che indagano sul caso del quale non abbiamo altri elementi. Ma è molto grave, non solo economicamente, che vi siano imprenditori o intermediari che come sembra approfittano delle situazioni di emergenza lucrando ed ingerendo sulla salute pubblica''. Lo dice il presidente delll'Anac, Giuseppe Busia, interpellato dall'Adnkronos sull'inchiesta della Procura di Roma che riguarda gli affidamenti per l'acquisto di mascherine nella prima fase dell'emergenza covid.

''E’ necessario che anche nelle fasi emergenziali si possa garantire da subito la massima trasparenza sugli affidamenti, attivando ed incrementando quei processi di digitalizzazione che consentono anche di poter procedere in tempi rapidi sulle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici'', aggiunge. (di Giorgia Sodaro)