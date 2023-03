Business English: Allpolyglot Business English One to One è la soluzione per manager, imprenditori e professionisti

Milano 17/03/2023. Un'indagine condotta da Ethnologue ha dimostrato che l'inglese è la lingua predominante a livello globale, nel 2022 le persone in grado di dialogare in inglese sono salite a 1.34 miliardi. Di conseguenza, nel contesto aziendale, sta diventando sempre più comune l’uso del Business English, che è stato di fatto adottato come lingua franca per le attività commerciali a livello internazionale. Anche le imprese di madrelingua spagnola, piuttosto che cinese o hindi, che in un passato recente pretendevano di poter dialogare nel loro idioma, oggi si sono arrese alla supremazia della lingua inglese nel contesto business.

L’importanza di parlare un inglese fluido e contestualizzato con l’attività aziendale, è quindi sempre più vitale per essere competitivi in un modo globalizzato, dove l’interazione con imprese estere è ormai all’ordine del giorno.

Allpolyglot: corsi di Business English professionali

Imparare l’inglese è quindi diventato un dovere, soprattutto per manager, imprenditori e professionisti. L’inglese scolastico, o General English, non è sufficiente nel mondo degli affari: offre competenze di base relative al dialogo, alla comprensione, alla scrittura e lettura. il livello di vocabolario fornito da un corso standard di lingua straniera potrebbe non essere sufficiente per sostenere conversazioni lavorative approfondite o di tipo tecnico. Va inoltre aggiunto che circa il 60% delle persone afferma di utilizzare l’inglese in ufficio, ma ha in larga misura una conoscenza solo a livello colloquiale, poco professionale.

Allpolyglot si inserisce in questo contesto con la sua offerta di corsi di Business English One to One, ideati per supportare i manager e i professionisti nell'avanzamento della loro carriera, proponendo il raggiungimento di questi obiettivi:

•Comunicare efficacemente con i colleghi e i clienti internazionali.

•Accedere a una vasta gamma di risorse e opportunità professionali: molte delle migliori risorse e opportunità professionali sono disponibili solo in inglese. Sapere come leggere e comprendere documenti di business in inglese può aiutare a trovare nuove opportunità di lavoro, fare affari con aziende straniere e accedere a risorse e informazioni di alto livello.

•Espandere la rete professionale: imparare l'inglese commerciale può aiutare a connettersi con professionisti di tutto il mondo. Ciò permette di creare nuove relazioni commerciali, scoprire nuove opportunità di lavoro e ampliare la conoscenza di diverse culture e mercati.

•Sviluppare competenze trasferibili: molte delle competenze acquisite attraverso lo studio del Business English sono trasferibili ad altre aree della tua vita professionale. Imparare a negoziare, a presentare idee e a scrivere report in inglese può aiutare a diventare un professionista di successo.

Per imparare l'inglese commerciale in modo efficace, Allpolyglot offre corsi personalizzati adattati alle esigenze di ogni singolo studente. Manager e liberi professionisti hanno poco tempo a disposizione, pertanto i corsi sono strutturati one-to-one, garantendo una maggiore flessibilità e personalizzazione del programma di studio. In questo modo, gli allievi possono imparare il Business English in modo rapido e mirato, concentrandosi sulle loro abilità linguistiche che più necessitano di essere perfezionate. Grazie alla modalità di insegnamento one-to-one, i corsi sono organizzati su misura, in modo semplice ed efficiente, fornendo un'esperienza di apprendimento altamente personalizzata.

Teacher certificati CELTA con esperienza manageriale

Allpolyglot è una scuola di alto livello che impone elevati standard qualitativi ai propri insegnanti di inglese. Ognuno è altamente qualificato, possiede la certificazione CELTA, rilasciata da Cambridge Assessment English dell’Università di Cambridge.

Tutti gli insegnanti proposti hanno esperienza manageriale maturata in ambiti come l'import/export, il commercio internazionale e altri settori specialistici, che consente loro di insegnare l'inglese applicato a situazioni reali e specifiche. In questo modo, gli allievi sono in grado di acquisire competenze linguistiche in inglese altamente specializzate e di applicarle con successo nella loro attività professionale.

Corsi di Public Speaking tailor made

Parlare in pubblico, in lingua inglese, in modo professionale e senza emozionarsi, è il punto di arrivo di qualsiasi professionista che ricopre un ruolo manageriale. Essere in grado di convincere investitori, clienti e collaboratori a credere nel proprio lavoro è essenziale per sviluppare una strategia di business. Tuttavia, acquisire questa abilità può risultare complesso, soprattutto quando si richiede la conoscenza di una lingua straniera.

La padronanza di una lingua diversa dalla propria può rappresentare una sfida, Allpolyglot aiuta a migliorare le proprie abilità linguistiche e acquisire la capacità di comunicare efficacemente con interlocutori internazionali, costruire relazioni di fiducia e ottenere successo nella propria attività professionale.

