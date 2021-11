bwin data center: 39% dei tifosi vede il Napoli battere l’Inter

Roma, 19 novembre 2021 – Non sarà facile dimenticare la delusione per la mancata qualificazione diretta della Nazionale di Mancini ai mondiali dell’anno prossimo.

E nell’attesa che passino i 4 mesi che ci separano dai playoff decisivi la speranza è che sia il campionato a distrarci. Questo turno ci offre già uno scontro che potrebbe confermare o sovvertire i rapporti di forza di questa prima parte della stagione. Il Napoli di Spalletti farà visita all’Inter e, secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it), il 39% dei tifosi è convinto che tornerà a casa con i 3 punti, portando così a 10 i punti di vantaggio in classifica. Il 31% è invece convinto che sarà l’Inter di Inzaghi a prevalere mentre il 30% si attende un pareggio che lascerebbe inalterato il distacco. Il marcatore più atteso è Lautaro Martinez, che dovrebbe essere regolarmente in campo nonostante le dure entrate subite contro il Brasile, seguito dal duo Viktor Oshimhen e Edin Dzeko appaiati con il 21% delle scelte.

Anche l’altra capolista, il Milan, è chiamata ad un turno non facile per i tifosi: per il 54% la sfida con i viola si chiuderà in parità mentre per il 43% i rossoneri strapperanno una preziosa vittoria in trasferta. Il marcatore più atteso è il viola Dusan Vlahovic, fresco della qualificazione mondiale grazie al sorpasso al fotofinish della sua Serbia contro il Portogallo di Ronaldo. Subito dopo i due pesi massimi del Milan, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Il risultato esatto più giocato, con il 37% è l’1-2 seguito dall’1-3 e dal 2-1.

La sfida tra Lazio e Juventus, più sfida Champions che sfida Scudetto vista l’attuale classifica, è destinata al pareggio per il 66% degli appassionati mentre il 30% si aspetta una vittoria bianconera e appena il 4% vede la squadra dell’ex Sarri infliggere la quinta sconfitta su appena 13 gare di campionato agli uomini di Allegri. Non a caso il risultato esatto più pronosticato è l’1-1. Alvaro Morata, vista anche la bella prestazione con la sua nazionale, è il marcatore più atteso con il 19% delle scelte seguito da Federico Chiesa con il 14% e Felipe Anderson con il 12%.

Secondo il bwin data center un turno più abbordabile dovrebbe essere quello dell’Atalanta, pronosticata vincente all’82% contro uno Spezia che deve ritrovare lo spirito del suo primo anno in A. Il 12% crede in un pareggio, pensando forse che gli orobici saranno distratti dal turno di Champions. Tutti nerazzurri i marcatori più attesi, al primo posto Duvan Zapata, seguito da Muriel e dall’ucraino Malinovsky.

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 – matteo.bertero@mslgroup.com