bwin data center: 47% dei tifosi vede l’Inter vincente sulla Juve

Roma, 22 ottobre 2021 – La ripresa del campionato vede il big match tra Inter e Juve, entrambe vittoriose nel turno di Champions League. Ad inizio campionato questa partita si immaginava la prima sfida scudetto mentre oggi, grazie alla partenza sprint del Milan e soprattutto del Napoli, le due storiche rivali sono costrette a vincere per non accumulare ulteriore distanza dalla vetta. Per il 47% dei tifosi sarà l’Inter a prevalere mentre il 28% si aspetta la quinta vittoria consecutiva in campionato dei bianconeri. Il più atteso tra i marcatori è Lautaro Martinez seguito a breve distanza dalla coppia Federico Chiesa-Edin Dzeko, appaiati al secondo posto. Curiosamente tra i risultati esatti più giocati non compare l’1-0 a favore della Juventus, di gran lunga il risultato più frequente ultimamente. Per i tifosi il più probabile sarà il 2-1 per l’Inter seguito dallo stesso risultato per la Juve e da un salomonico 1-1.

L’altra partita di cartello è sicuramente Roma Napoli con i partenopei in vantaggio nei pronostici per il 42%, sarebbe la nona vittoria, mentre il pareggio e la vittoria giallorossa registrano entrambe il 29% delle preferenze. Il marcatore più atteso è il romanista Tommy Abraham, schierato solo nella ripresa del match di Conference League che ha visto la squadra di Mourinho patire un’umiliante sconfitta. Subito dietro il nigeriano del Napoli, Victor Osimhen e Lorenzo Insigne, in cerca della forma migliore.

Negli altri match sulla carta dovrebbe vincere facilmente il Milan (92%) opposto ad un Bologna altalenante con il podio tutto rossonero dei marcatori più attesi composto da Giroud, Leao e Ibrahimovic.

Appena meno scontata la vittoria della Lazio (81%) sul campo dell’Hellas Verona, quest’anno meno brillante del passato. Ciro Immobile, attuale capocannoniere del campionato, raccoglie sul suo nome ben il 41% dei consensi come primo marcatore.

Ma gli appassionati di sport non avranno solo il calcio questo fine settimana, torna la Formula 1 negli USA e la bella prestazione Ferrari nel Gran Premio di Turchia fa sperare i tifosi non solo per la prossima stagione ma da subito: Leclerc è il pilota più pronosticato (25%) come vincente sul circuito di Austin in Texas, seguito da Verstappen (22%) e Hamilton (20%). Per il titolo di campione del mondo tra i piloti sembrano invece esserci pochi dubbi, Hamilton raccoglie il 76% delle preferenze, Max Verstappen appena il 12%.

