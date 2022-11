bwin data center: al via i Mondiali del Qatar 2022, la prima giornata sembra sorridere alle big europee. F1, ultimo round della stagione, Verstappen resta il favorito

Roma, 18 novembre 2022. Questo fine settimana fischio di inizio per i Mondiali del Qatar 2022: la gara inaugurale si giocherà domenica 20 novembre alle ore 17 italiane nel suggestivo stadio Al-Bayt ad Al Khor. I padroni di casa del Qatar affronteranno l’Ecuador e il 67% degli appassionati auspica una vittoria della squadra ospite, il 17% è convinto che la sfida si chiuderà in parità, mentre per il 16% sarà la selezione di casa a conquistare i 3 punti. Tra i risultati esatti più quotati e mergono lo 0-0 al 22%, l’0-1 al 21% e l’1-0 al 14%. È il giocatore ecuadoriano Enner Valencia che sbloccherà il risultato secondo il 21% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Michael Estrada (16%), e dal qatariota Almoez Ali Abdulla (13%). L’Over 2,5 è puntato al 66%.

Lunedì alle 17 si terrà la sfida Senegal-Olanda. Il Senegal vede assente il suo giocatore di punta, l’attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané, dall’altra gli Oranje vogliono tornare protagonisti dopo l’assenza al Mondiale di Russia. La vittoria degli olandesi è data all’89%, mentre il 6% crede in una vittoria del Senegal e il 5% in un pareggio. Tra i risultati esatti emergono l’1-3 al 25%, lo 0-3 al 22% e lo 0-2 al 15%. I marcatori che potrebbero sbloccare il risultato sono l’attaccante olandese Memphis Depay, che raccoglie il 31% delle preferenze, seguito dal compagno di squadra Gakpo (16%), dall’attaccante senegalese Dia (10%). In questo match l’Over 2,5 è dato all’83%.

Il match Inghilterra-Iran apre il gruppo B e si giocherà lunedì alle 14. Secondo il bwin data center il 96% degli appassionati si aspetta come risultato finale la vittoria dei Lions guidati da Gareth Southgate. Tali sensazioni si riflettono nei risultati esatti più giocati: 3-0 al 29%, 3-1 al 17% e 2-0 all’11%. L’attaccante dell’Inghilterra Harry Kane potrebbe segnare la prima rete secondo il 35% degli appassionati, seguito dai compagni di squadra Sterling (18%) e Foden (15%). Per questa sfida l’Over 2,5 è giocato all’88%.

Martedì toccherà al Gruppo C, con il match Argentina-Arabia Saudita al Lusail Stadium. Secondo il 97% degli appassionati potrebbe essere l’Albiceleste ad avere la meglio, come messo in evidenza anche dai risultati esatti, tra i quali spiccano il 2-0, giocato al 18% e il 3-0 dato al 17%. I marcatori che potrebbero sbloccare il risultato sono l’ormai veterano Lionel Messi, al suo quinto Mondiale, che raccoglie il 33% delle preferenze, seguito dai compagni di selezione protagonisti in Serie A Lautaro Martinez (25%), Dybala (18%) e Di Maria (10%). Questa partita si prospetta avvincente con l’Over 2,5 è dato al 95%.

Grande attesa per l’esordio dei campioni del Mondo in carica: martedì alle ore 20 si giocherà Francia-Australia, che chiuderà la prima giornata del Gruppo D. Sul prato dell’Al Janoub Stadium sono dati vincenti gli uomini di Deschamps dal 95% dei tifosi. Tra i risultati esatti infatti emergono il 3-1, dato al 27%, il 3-0 al 18% e il 2-1 al 16%. L’attaccante del PSG Kylian Mbappé potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 38% delle preferenze, seguito dai compagni di reparto Benzema (16%) e Griezmann (12%). Per questa partita l’Over 2,5 è al 92%.

Mercoledì alle ore 14:00, appuntamento con il Gruppo E, si gioca Germania-Giappone. Per questo scontro la Mannschaft allenata da Hansi Flick è data vincente al 96%. Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: il 4-1 giocato al 21% e il 2-1 puntato al 18%. Il centrocampista tedesco del Chelsea Kai Harvetz potrebbe segnare la prima rete secondo il 22% degli appassionati, seguito dai compagni di squadra Leroy Sané (18%) e Niclas Füllkrug (17%). In questa sfida l’Over 2,5 è puntato al 93%.

Questo fine settimana si conclude il Mondiale 2022 di Formula Uno: si corre il GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del campionato. I titoli iridati sono ormai assegnati a Max Verstappen e alla Red Bull, che resta comunque il favorito con il 41% dei pronostici, seguito dalla Mercedes di Hamilton che raccoglie il 28% delle preferenze. Infine, il ferrarista Leclerc colleziona il 25% delle scelte.

