bwin data center: derby della Mole, Juventus favorita con il 98% delle preferenze

Roma –La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A si apre questa sera con il derby della Mole Juventus – Torino: la squadra di Allegri vuole mantenere il quarto posto in classifica dopo il pareggio in extremis con l’Atalanta, mentre i granata, decimi in classifica, cercano il riscatto dopo il tonfo casalingo contro il Venezia. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% degli appassionati si aspetta come risultato finale una vittoria bianconera. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 2-0 al 46% e il 2-1 al 23%.In questo match l’Over 2,5 al triplice fischio viene auspicato all’82%.

Sabato sera l’attuale capolista Milan farà visita alla Salernitana del neoallenatore Nicola. Il 97% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Pioli a vincere il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: spiccano lo 0-3 al 29% e l’0-2 al 25%. L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 98%.

Nella sfida domenicale delle 12.30, l’Atalanta farà visita alla Fiorentina. Secondo il bwin data center il 63% dei tifosi si aspetta come risultato finale una vittoria degli uomini di Gasperini, mentre il 19% auspica una vittoria casalinga da parte dei viola. Il pareggio è dato al 18%.Tra i risultati esatti figurano l’1-1 al 29% e l’1-3 al 15%.Anche in questo caso si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 98%.

Domenica alle 18.00 l’Inter, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool, sarà impegnata nella sfida casalinga contro il Sassuolo: la vittoria nerazzurra è data al 97%.I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici con tre vittorie dei padroni di casa: 3-1 al 51%, 2-1 al 13% e 2-0 all’8%.A San Siro si prospetta un avvincente match, con l’Over 2,5 puntato al 99%.

In uno dei posticipi di lunedì che chiuderanno il turno, il Cagliari ospita un Napoli desideroso di riaprire la lotta scudetto con le milanesi: i pronostici danno favoriti i partenopei il 94% delle preferenze. Tra i risultati esatti emergono lo 0-2 al 34% e l’1-2 al 24%.I tifosi auspicano una sfida ricco di goal, con l’Over 2,5 dato all’84%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sulla vittoria del Campionato, con una Juventus in ripresa al 42%, seguita dal Milan al 23%.L’Inter al momento si ferma al 17% delle preferenze, mentre il Napoli raccoglie l’8%.

Per quanto riguarda la classifica capocannonieri Serie A, secondo i pronostici, l’indiziato numero uno resta l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic con il 46% delle preferenze. Il giocatore bianconero è seguito dal laziale Ciro Immobile al 33% e dall’interista Lautaro Martinez (9%). Gli appassionati inseriscono nella loro griglia anche l'attaccante della Roma Tammy Abraham con il 5% delle preferenze.

Ufficio stampa MSL- Elena Oricelli – 02 773361 - elena.oricelli@mslgroup.com