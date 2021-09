bwin data center: Italia vincente al Mondiale per il 68%

Roma, 3 settembre 2021 – Forse una piccola battura d’arresto per la Nazionale di Mancini dopo la vittoria dell’europeo era inevitabile ma il pareggio con la Bulgaria ha preoccupato soprattutto per la difficoltà ad andare in rete. Una delusione che potrebbe essere subito archiviata come ininfluente andando a vincere in Svizzera nel confronto con quella che sulla carta dovrebbe essere l’avversaria più ostica del nostro girone.

E secondo i dati raccolti dal bwin data center ( www.bwin.it ) il 90% degli appassionati crede in una vittoria corsara degli azzurri, mentre il 5% si aspetta un nuovo pareggio e il 5% una vittoria svizzera che fisserebbe la striscia di risultati positivi alla cifra record di 35.

Il risultato esatto più pronosticato è una vittoria azzurra per 2-0 scelta dal 25% dei tifosi mentre il 2-1 e il 3-1, sempre per gli azzurri, sono stati preferiti dal 17% e dal 14%. Il primo pareggio, pronosticato dal 10% dei tifosi, è il 2-2.

Il marcatore più atteso è Ciro Immobile con il 26% delle scelte seguito dal napoletano Lorenzo Insigne con il 17% e da Federico Chiesa, autore del gol contro la Bulgaria, con il 14%. Il primo svizzero, seppur di origini bosniache, è l’attaccante del Benfica Haris Seferovic con il 6% delle giocate.

Decisamente alte le aspettative anche per la vittoria dei prossimi Mondiali in Qatar con l’Italia che registra ad oggi ben il 68% delle puntate, seguita dal Brasile con il 16% e da Portogallo ed Argentina rispettivamente con il 4% e il 3%, vedremo come cambieranno i pronostici avvicinandoci al primo mondiale che si giocherà d’inverno.

