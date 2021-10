bwin data center: Nations League, Italia favorita sulla Spagna

Roma 6 ottobre 2021 – La nazionale di Mancini stasera è chiamata ad affrontare la Spagna nella prima semifinale di Nations League, forte del record di imbattibilità di ben 37 partite consecutive, record mondiale per le nazionali.

Secondo i dati raccolti dal bwin data center (www.bwin.it) per il 59% dei tifosi al termine dei 90’ l’Italia uscirà dal campo vittoriosa mentre il 15% si aspetta che a prevalere siano le furie rosse ed il 26% è convinto si renderanno necessari i tempi supplementari. Il risultato più pronosticato è il 2-1 per gli azzurri, seguito da un 2-0 che lascerebbe inviolata la porta difesa da Donnarumma, al suo ritorno a Milano dopo il contestato trasferimento al PSG. La Spagna è sicuramente la squadra che più ha messo in difficoltà gli azzurri anche se il periodo che sta attraversando il Barcellona, che presta 4 giocatori alla nazionale, è di profonda crisi. Anche per quest’appuntamento nessun convocato del Real Madrid.

Molto incerta la situazione nella seconda semifinale con il 39% dei tifosi che si aspetta che sia il Belgio ad arrivare alla finale di San Siro e il 35% che vede i transalpini affermarsi nei tempi regolamentari. L’attesa è comunque per una partita con molti gol, l’89% ha pronosticato almeno 3 reti e tra i risultati esatti più giocati al termine dei tempi regolari compaiono un 3-3 e un 3-2.

Nella sosta ci sarà spazio anche per qualche partita di qualificazione ai mondiali del 2022, per il nostro girone la sfida di maggior interesse è sicuramente Svizzera - Irlanda del nord. Gli elvetici, che non si possono permettere un altro passo falso, sono favoriti per il 95%, con risultati esatti tutti molto netti, nell’ordine 3-1, 4-0 e 3-0.

