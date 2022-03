bwin data center: nella sfida tra scudetto ed Europa League, Inter favorito al 90% contro la Fiorentina. Duello per il titolo tra Francia e Irlanda nel Sei Nazioni

Roma 18 marzo 2022 – La trentesima giornata del campionato di Serie A si apre questa sera con i due anticipi Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino. Le prime tre della classe saranno impegnate nella giornata di domani. In apertura del sabato, il Napoli ospiterà l’Udinese al Diego Armando Maradona. Match cruciale per gli uomini di Spalletti, in lotta per lo Scudetto di fronte ad una squadra in un buon momento di forma. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 92% degli appassionati attende come risultato finale una vittoria dei partenopei. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 2-0 al 33% e il pareggio 3-3 al 15%. In questo match l’Over 2,5 al triplice fischio viene auspicato al 92%.

Sabato alle ore 18, l’Inter sfida in casa la Fiorentina in uno scontro chiave per entrambe le compagini. I nerazzurri si trovano attualmente al terzo posto in classifica con una gara da recuperare, alla rincorsa del Milan capolista. I toscani, invece, occupano l’ottavo posto e sono in piena lotta per l'Europa League. I tifosi pronosticano una vittoria degli uomini di Inzaghi al 90%, mentre una vittoria viola è data al 7%. Tra i risultati esatti emergono il 3-0 al 19%, il 2-1 e il 2-0 entrambi dati al 14%. Anche in questo caso si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 95%.

Alle ore 20.45 sarà il turno del Milan, impegnato contro il Cagliari, in una trasferta dagli umori contrastanti. I rossoneri cercano di tenere a distanza dal primo posto le inseguitrici, mentre i rossoblù nelle ultime due giornate si sono riavvicinati alle zone calde della classifica. Secondo il bwin data center l’89% dei tifosi pronostica come risultato finale una vittoria degli uomini di Pioli, mentre la vittoria dei sardi raccoglie il 9% delle preferenze. Tra i risultati esatti spiccano il pareggio 1-1 al 17% e lo 0-1 all’11%. In questa sfida l’Over 2,5 è dato al 77%.

La Juventus vuole dimenticare la debacle contro il Villareal in Champions League pensando al campionato. Domenica ore 15 ospiterà la Salernitana. Il 99% dei tifosi è convinto che saranno gli uomini di Allegri a vincere il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati, con il 4-0 dato al 29% e il 2-0 al 21%. L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 92%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sull’ultima giornata del torneo Sei Nazioni di rugby, il super Saturday che racchiude tutte le sfide in un’unica giornata. In palio il titolo 2022 e a contenderselo sono rimaste Francia ed Irlanda, rispettivamente a 18 e 16 punti. Si parte alle ore 15.15 sabato pomeriggio a Cardiff con la nazionale italiana impegnata contro il Galles: Dragoni favoriti al 94%, mentre gli uomini di Kieran Crowley raccolgono il 6% delle preferenze. Alle 17:45 all’Aviva Stadium di Dublino, l’Irlanda ospita la Scozia: i tifosi pronosticano una vittoria dei padroni di casa al 99%. Alle 21 il match di chiusura, Le Crunch ovvero Francia-Inghilterra: galletti favoriti al 96%, per scenari apertissimi su chi si aggiudicherà l’ambito trofeo.

