bwin data center: per il 63% Inter favorito nel derby della Madonnina. A Sanremo favorito il duo Mahmood-Blanco

Roma 4 febbraio 2022 – Dopo la pausa di gennaio, riparte questo fine settimana la Serie A. Il sabato della ventiquattresima giornata si apre con Roma-Genoa: la squadra di Mourinho vuole proseguire la striscia positiva per mantenersi in zona qualificazione europea, mentre i rossoblù vogliono ritrovare serenità e punti con il nuovo allenatore Blessin. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 95% degli appassionati si aspetta come risultato finale una vittoria dei padroni di casa. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 3-1 al 28% e l’1-0 al 19%. In questo match l’Over 2,5 al triplice fischio viene auspicato al 96%.

Sempre sabato si giocherà il match chiave di questo turno, il derby della Madonnina Inter-Milan: gli uomini di Inzaghi tentano di consolidare il primato e di allungare il divario in classifica, i rossoneri cercano una vittoria per riaprire la lotta scudetto. La vittoria dei nerazzurri è data al 63%, mentre il 22% crede in una vittoria della squadra allenata da Pioli. Il 15% dei tifosi invece auspica un pareggio. Tra i risultati esatti figurano il 2-2 al 44% ed il 2-1 al 10%. A San Siro si prospetta un’avvincente sfida, con l’Over 2,5 puntato al 93%.

Nella sfida domenicale delle 12.30, l’Atalanta ospiterà il Cagliari. Secondo il bwin data center il 96% dei tifosi si aspetta come risultato finale una vittoria degli uomini di Gasperini. I risultati esatti più giocati restituiscono l’equilibrio dei pronostici con tre vittorie orobiche: 2-0 al 46%, 4-1 al 24% e 3-1 al 16%. Anche in questo caso ci si aspetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 98%.

Tentando di tenere il passo delle milanesi, domenica pomeriggio il Napoli farà visita al Venezia. Il 93% dei tifosi è convinto che i partenopei vinceranno il match. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: spiccano lo 0-2 al 28% e l’1-2 al 24%. L’incontro potrebbe terminare con molti gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 94%.

La giornata di domenica si chiude all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronterà l’Hellas Verona: i pronostici danno favoriti i bianconeri del neoacquisto Vlahovic con il 98% delle preferenze. Tra i risultati esatti emergono il 2-0 al 34% e l’1-2 al 25%. I tifosi auspicano un match ricco di goal, con l’Over 2,5 dato al 92%.

Ma non di solo sport vivrà il fine settimana: sabato sera è in programma la finale della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, una delle kermesse più amate dal pubblico nostrano. Chi succederà ai Maneskin vincendo l’evento canoro? Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative a riguardo: attualmente è favorito il duo composto da Mahmood e Blanco con il 39%, seguito da Elisa con il 17% delle preferenze. Gli appassionati inseriscono nella loro griglia delle preferenze anche La Rappresentante di Lista con il 9% e Sangiovanni, che raccoglie il 7% delle scelte.

