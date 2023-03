bwin data center:Qualificazioni Europei 2024, gli Azzurri cercano il riscatto contro Malta. MotoGP, Bagnaia è il grande favorito per l’esordio di stagione in Portogallo

Roma, 24 marzo 2023 –Questo fine settimana i campionati nazionali si fermano per lasciare spazio alle qualificazioni per gli Europei del 2024. Dopo la sconfitta di ieri sera allo stadio Maradona di Napoli per mano dell'Inghilterra, la Nazionale italiana cerca un pronto riscatto contro Malta domenica alle ore 20:45.Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 99% degli appassionati pronostica come risultato finale una vittoria degli Azzurri. Tra i risultati esatti più quotati troviamo l’1-3 al 29% e lo 0-3 al 15%. In questo match l’Over 2,5 è auspicato al 97%.

Domenica in contemporanea è previsto l’incontro tra Lussemburgo e Portogallo. Secondo il bwin data center il 99% dei tifosi pronostica come risultato la vittoria degli uomini di Martínez. Le sensazioni dei tifosi sono confermate dai i risultati esatti: lo 0-3 al 23% e l’1-3 al 19%. Anche in questo si prospetta un match ricco di reti, con l’Over 2,5 dato al 99%.

Nella giornata di domenica alle 18 si gioca Inghilterra- Ucraina. Il 98% dei tifosi è convinto che saranno i Three Lions guidati da Southgate ad aggiudicarsi l’incontro. Tra i risultati esatti spiccano il 2-0 al 26%, il 3-1 al 21% e il 3-0 al 18%. L’Over 2,5 è puntato al 97%.

Lunedì alle 20:45 si sfideranno Irlanda e Francia: il 97% dei tifosi auspica la vittoria dei Bleus. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: emergono lo 0-3 al 24%, lo 0-2 al 21% e l’1-2 al 19%. Si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 93%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per questo fine settimana: torna in pista la Moto GP con il Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento della stagione 2023. Sul circuito dell'Algarve di Portimao, la Ducati iridata di Bagnaia parte favorita con l’85% dei pronostici, seguita dal compagno di scuderia Bastianini (8%). A distanza l’Aprilia di Aleix Espargaró con il 3% delle preferenze.

Ufficio stampa MSL - Elena Oricelli – 02 773361 - elena.oricelli@mslgroup.com